Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Questa serie di racconti ancora inediti, “Mastr’Antria e altri racconti”, si divide in due tronconi, per me. Alcuni sono vibranti, appassionanti e veritieri, altri un po’ pedanti e ripetitivi.

Si inizia con il delizioso Louis Vuitton, che racconta dell’opulenza e dell’ostentazione di certi politici corrotti, che, facendo tante sceneggiate per comprare le loro cose, vengono poi pescati con le mani nella marmellata perché usano soldi pubblici per farlo. Una storia vecchia come il mondo e narrata con un gustoso umorismo.

Si prosegue con l’ardente The Stylist, la storia della passione di una notte, che non è solo quello, la prova che l’amore non si misura dal tempo con cui si è stati insieme ma dal modo in cui lo si è fatto. La passione meravigliosa che unisce i due protagonisti scalda non poco il lettore, senza scadere in banalità e sconcerie e strappa un sorriso con la lettera finale.

Non male nemmeno Beatrice, che lascia un po’ interdetti per il colpo di scena.

E a proposito di colpi di scena ho notato, che, proseguendo l’autore insista troppo su questo punto, come a voler strappare a tutti i costi una risata oppure stupire il lettore, cosa che non gli serve affatto. Sa scrivere bene, con una buona proprietà di linguaggio, passione, umorismo ma ogni tanto si perde qua e là, vi è ancora qualche ingenuità di fondo da raschiare.

Ad esempio in Al Tribeca vi sono alcune cose che infastidiscono, troppa opulenza, troppo eccesso e appunto un colpo di scena che sembra forzato.

Problema simile in Luisa e Antonio, che, per quanto bello, insiste veramente troppo sul sesso. Scritto benissimo ma non coinvolge, non quanto in The Stylist.

Appassiona molto invece La Stagista che racconta, con dovizia di particolari, la fine di un amore, da entrambi i punti di vista e lascia un’aperta porta sulla speranza, in maniera semplice e disarmante.

veniamo al racconto più riuscito della raccolta, quello che le dà il nome, Mastr’Antria, splendido da leggere sia in siciliano che in italiano, mostra la Sicilia moderna e nel contempo racconta la guerra, con qualche brutalità inaspettata ma necessaria, perché la guerra non fa sconti anche ai prigionieri più fortunati. La Sicilia che ci viene mostrata è incandescente, vera e autentica, la si respira a pieni polmoni e ve lo dice una che è mezza siciliana.

In conclusione una serie di racconti che rivelano un giovane talento della nostra letteratura che, lo speriamo con tutto il cuore, si saprà far valere.

Silvia Azzalori

Chi è Silvia Azzalori?

Scrittrice, book blogger, critico letterario.

https://www.facebook.com/simoingrassiaandsilviaazzaroliwriters

http://www.overthere.it/

FONTE:

http://www.overthere.it/mastrantria-e-altri-racconti-di-andrea-giostra-recensione/

DOVE LEGGERE O SCARICARE GRATUITAMENTE LA III EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI SI SICILIA”:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

https://mobmagazine.it/blog/2020/01/3-libri-in-regalo-di-andrea-giostra/

QUALI LE CASE EDITRICI CHE HANNO PUBBLICATO IL LIBRO E COME ACQUISTARE ONLINE LA IV EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI DI SICILIA”:

Di Carlo edizioni, Reggio Emilia, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, dicembre 2022:

https://dicarloedizioni.it/novelle-brevi-di-sicilia/

“CTL editore”, Livorno, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, aprile 2022:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Ediz-integrale/dp/8833874680/ref=sr_1_1

https://www.ctleditorelivorno.it/product-page/novelle-brevi-di-sicilia

“Casa Cărții de çtiință” ed., Cluj-Napoca, Transilvania, Romania, “Povestiri scurte din Sicilia”, IV edizione, settembre 2021:

https:// www.casacartii.ro/editura/carte/povestiri-din-sicilia/

“Biblios ed.”, Milano, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, dicembre 2020:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8894565521/

“Rupe Mutevole ed.”, Bedonia (Parma), “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, novembre 2020:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8865916443/ref=sr_1_1

https://www.rupemutevole.com/shop-online?ecmAdv=true&page=5

“La Macina onlus ed.”, Roma, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, ottobre 2020.

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8894261425/

https:// www.lamacinamagazine.it/pubblicato-il-libro-novelle-brevi-di-sicilia/

“StreetLib”, Milano, “Novelle brevi di Sicilia”, III edizione, agosto 2017:

https://totembooks.io/products/9788826051369-novelle-brevi-di-sicilia

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8826051364/ref=sr_1_2

LE RECITE DELLE NOVELLE E DEI RACCONTI REALIZZATE DA 30 ARTISTI, ATTRICI E ATTORI:

Se invece il lettore volesse ascoltare i video-clip da YouTube o da Facebook Watch, con tutti gli artisti (sono 30 attori e attrici professionisti e semiprofessionisti) che hanno letto e interpretato i racconti e le novelle siciliani, li potrà trovare nei link a seguire:

“Audio-letture di oltre 120 Novelle e Racconti siciliani di Andrea Giostra” | Leggono 30 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/434295254615223

Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg