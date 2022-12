By

Con immenso dolore sento di dovervi comunicare la scomparsa di Flaviana Pier Elena Fusi, avvenuta venerdì 17 dicembre scorso… una data che rimarrà impressa in tutti noi che le siamo stati accanto.

Triste ed ancora incredula ho ritenuto opportuno informare il caro Andrea Giostra e tutti i redattori di Mobmagazine.it riguardo a codesto triste evento.

Flaviana, Donna dotata di un’intelligenza ed un carisma straordinari, dolcissima, ferma e generosa all’inverosimile.

Flaviana si è distinta per la sua empatia e per la sua abilità nell’interpretare le leggi universali del Creatore attraverso la sua scrittura e le sue azioni.

Con la sua bellezza interiore, la sua passione per l’arte e la creatività ha incrociato la vita di tante persone.

Sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri, a condividere con saggezza il suo talento e le

sue idee lungimiranti.

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nelle nostre vite.

Già privilegiati per aver avuto la fortuna di conoscerla e di essere stati toccati dalla sua

luce.

Lei continuerà a vivere in noi e da lassù sono convinta che ci tende una mano come per dire: “Continuate il vostro cammino io da quassù vi seguirò ed illuminerò il vostro percorso.

Flaviana Amava la Vita, quella Vita densa di Amore, coronata da splendidi successi, ma spezzata troppo presto!

Rip. dolcissima Amica.

Mari Onorato