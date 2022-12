Il libro: Patrizia Palombi, “Con gli occhi chiusi” | PRESENTAZIONE

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI

Racconti al femminile sullo sfondo della città di Roma. Incontri casuali con amori di vecchi data, la forza di combattere, resistere e lottare, storie quotidiane rappresentate con partecipazione e piacevolissima scrittura.

«Da piccola adoravo ascoltare le storie di mia nonna quando mi raccontava gli avvenimenti legati al paese in Toscana: Pitigliano, di come il giorno della settimana in cui preparavamo il pane, se avanzava l’impasto di pasta lievito, ne facevamo degli gnocchi da condividere con tutti i vicini, di come lei, che aveva perso la mamma da piccola, fosse cresciuta con l’aiuto delle famiglie amiche.

Da bambina una cosa che mi piaceva molto dell’abitare nel mio quartiere periferico di Roma, era il rapporto tra vicini, innaffiare le piante o dar da mangiare al cane a turno, la condivisione di cene, quella solidarietà tipica di una famiglia allargata dove non solo la parentela ti lega ma anche la vicinanza.» Patrizia Palombi

BIO:

L’autrice è nata a Roma il 17 marzo 1969 da genitori maremmani e nutre un grande amore per la propria città che spesso è fonte d’ispirazione per suoi scritti. Impiegata da molti anni, coltiva la passione per la fotografia, la scrittura e lo studio della Filosofia e Teologia che le hanno permesso di conseguire un Triennio di Laurea presso l’Istituto Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense di Roma.

In tutto ciò è appoggiata dal marito, dai due figli, da un’affettuosa cagnolina e da un coniglio dal carattere introverso. Si definisce, con ironia, un’eterna ragazza degli anni Ottanta, un’inguaribile sognatrice e pensa che per acquistare un cappotto di cammello da signora ci sia sempre tempo.

Dal suo primo libro “Sotto gli occhi di Roma” Sovera Edizioni, ne è stato tratto un cortometraggio, con l’omonimo titolo di cui è autrice della sceneggiatura ed anche una delle attrici.

In tutto ha pubblicato sette libri di cui due BookSprint Edizioni, “Sospesa tra cielo e terra, “Oro, Argento e Bronzo”. Invece con Simple Edizioni ha pubblicato “Racconti bislacchi e stralci di vita quotidiana” “Sfumature metropolitane” e “Non giurare su Dio”.

Il nuovo libro, uscito a novembre 2022 s’intitola “Con gli occhi chiusi”,

Edizioni Progetto Cultura, racconti di donne preceduti da testi poetici.

A settembre 2021 è stata chiamata dal Comune di Soriano nel Cimino ed inserita nel palinsesto estivo per rappresentare la sua opera teatrale “Dante e le donne tra passato e presente” in occasione del settecentenario della morte di Dante.

Da due anni conduce una trasmissione sulla Web Tv 06play “L’Angolo della scrittora” e sempre da due anni su Radio Turismo conduce la rubrica “Libri in Valigia”.

Inoltre da un anno su Radio Turismo presenta, insieme all’attrice e drammaturga Maria Flavia Del Curatolo, la trasmissione “Da Oriente a Occidente”, rubrica di cultura e viaggi

Collabora con le Biblioteche di Roma e spesso viene chiamata come moderatrice e presentatrice di eventi culturali. Inoltre lei stessa organizza eventi multiartistici in gallerie d’arte e locali di vario genere.

Da due anni è giurata presso la Galleria Arte Sempione di Roma.

È stata chiamata a presentare, dallo scrittore ed organizzatore di eventi letterari Salvatore Lanno, ad ottobre 2022, la cerimonia di premiazione del Premio Peppino Impastato.

È stata scelta come autrice per una raccolta di racconti che riguardano i Rioni di Roma dal referente della Mondadori Store di Piazza Cola di Rienzo di Roma.

Inoltre tre sue poesie sono state tradotte in francese e saranno pubblicate a dicembre 2022 in una nota rivista di Francia.

Si occupa di editing e spesso scrive prefazione e postfazioni di vari romanzi.

È titolare del Vintage Loft, spazio culturale per presentazioni, reading e corsi vari.

Ad ottobre è andata in scena a Roma, al teatro Studios Academy, come attrice ed autrice, nella Commedia Musicale “La città eterna, I love it”

Attualmente il suo romanzo Con gli occhi chiusi si trova alla Nuvola di Fucsas, Roma Eur, alla Fiera del libro con la Casa Editrice, edizioni Progetto Cultura.

Con l’Associazione Culturale Moon Production, di cui è vice presidente, sta organizzando progetti legati al teatro, cinema e libri

Patrizia Palombi:

Il libro:

Patrizia Palombi, “Con gli occhi chiusi”, Edizioni Progetto Cultura, 2022

