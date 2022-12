Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

14/ 15 gennaio 2023 | Teatro Tordinona in Roma Ore 21.00

Lo spettacolo si compie nel dualismo arte e vita di una delle artiste piu’ visionarie del panorama italiano, ReginaQueen, paladina del womenpower con all’attivo oltre sedicimila ritratti di donne dall’impronta fortemente pop, ispirate dall’arte prepotente vissuta in famiglia sin dall’infanzia e contaminate da esperienze pregnanti nell’ambito creativo come le collaborazioni con Elio Fiorucci.

Opere le sue però, che dietro l’apparente sfera di caleidoscopici giochi di colori sgargianti e muse in technicolor maschera il dramma da lei vissuto in tutti questi anni e che l’hanno costretta a vivere una condizione di profonda invalidità a causa di una grave forma di endometriosi.

Reginaqueen/artista decide così di mostrare la parte di lei più segreta e soprattutto più fraintesa del suo essere mostrandosi per la prima volta sul palcoscenico, con la sua verità nelle vesti di Giulia Ranzanici/donna, per raccontare il suo calvario attraverso un autoritratto,il primo in assoluto mai realizzato e specchio di quelle migliaia di guerriere che lei tanto sente di rappresentare.

Giulia decide così, pur non essendo un’attrice, di “metterci la faccia” raccontando la sua storia personale di abusi e fraintendimenti , conseguenze scomode di una malattia che genera spesso incomprensioni per tutti coloro che non accettano la diversità, soprattutto se nascosta dietro ad un estetica sofisticata e un’ ingannevole aurea di ironica spensieratezza che l’artista preserva come uno scudo.

La rappresentazione vibra nella galleria delle immagini e d’abiti scultura da lei creati e come un pianto libero che danza sul soffitto si fa viva installazione dentro al cimitero dei sentimenti.

Nel diretto contatto con il pubblico la mise en scene diviene anche confronto con ospiti a sorpresa e non come Vania Mento, fondatrice e presidente dell’associazione “lavocediunaelavoceditutteodv” e più grande attivista italiana sul tema dell’Endometriosi.

Il lavoro e’affiancato dal significativo contributo di Niko Marinelli , maestro rituale dell’arte erotica sul corpo, unico performer italiano selezionato per il grande palco del Torture Garden di Londra, figura di risonanza della scena underground sperimentale contemporanea e dall’eclettismo visionario di Anthony Rosa, che interpreterà con la sua arte le figure più allucinogene della mente dell’artista.

Un brindisi cin cin!

Per la prima volta sul Palcoscenico l’artista ReginaQueen/Giulia Ranzanici racconta la sua storia.

Arte rituale e performance a cura di Niko Marinelli

Performer tableaux Foxy Rose

Regia video di Enrico Ranzanici

Opere d’arte e abiti scultura di ReginaQueen

scenografia Tonycreations

Aiuto regia Anthony Rosa

Tecnica e disegno luci Stefano Germani

Immagini di locandina di Luca Caravaggio

Testi originali di Mariaelena Masetti Zannini e Giulia Ranzanici

E con il patrocinio morale di “Lavocediunalavoceditutteodv” e la partecipazione speciale di Vania Mento.