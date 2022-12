Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Ripartiamo da Zero” sarà il tema della serata di fine anno che il nostro artista palermitano, Nicola Giosuè, interpreterà il 31 dicembre al “Mira wedding and events” di Partinico.

Dopo due anni di sofferenza e “fermi forzati” a causa della pandemia, finalmente pare che tutto pian piano stia tornando alla normalità. Nicola Giosuè è stato fortemente voluto da Vitalia Pellitteri (direttrice artistica) e sarà accompagnato e coadiuvato dalla band “La nota Son” e, dopo la mezzanotte, dal Dj Joe Barretta. “Sarà una serata indimenticabile – garantisce Nicola – tantopiù che la mia performance è veramente un evento straordinario giacché i miei progetti artistici si stanno muovendo in altre direzioni (auto-produzioni dei propri brani, questo è l’unico scoop che può darci al momento e ben presto il suo terzo brano sarà pronto per essere presentato).

“Avevo deciso – continua Giosuè – di non interpretare più Renato Zero, ma dopo l’insistenza della signora Vitalia non ho potuto disattendere le sue aspettative. Le avevo anche proposto una controfigura al mio posto (tra l’altro avrebbe avuto un costo molto più accessibile del mio) ma sentirmi rispondere che per lei sono io l’originale e qualsiasi cachet lo avrebbe pagato mi ha riempito il cuore, ed eccomi qui pronto a fare emozionare e contemporaneamente divertire le centinaia di persone che saranno presenti l’ultimo giorno dell’anno.

Io ne approfitterò per gustare la maestria culinaria dello chef e assaggiare un buon calice di vino in attesa della mia performance e poi sarò lieto di brindare con tutti i presenti e, come ho sempre fatto, pazientemente sarò disponibile per foto, selfie ed autografi vari.

Insomma – conclude Giosuè – vi prometto che sarà una serata indimenticabile!”.

Start ore 21,00

Costo ingresso €110,00

Prenotazioni al 393 918 6504