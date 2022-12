Il libro: Sara Favarò, “Madri si nasce” | Presentazione

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il libro, frutto di una lunga ricerca che Sara Favarò ha condotto a Vicari suo paese nativo, indaga la festività del Natale nel sentimento e negli usi popolari di una cultura agro pastorale dove le azioni, in apparenza semplici, trovano riscontro nel simbolo. Cerimonie popolari che promanano da culti precristiani e dove la nascita di Gesù è vissuta con fede semplice e ingenua che accomuna il popolo e la Sacra Famiglia.

Povertà, sacrificio, stenti assurgono a valori condivisi, così come la gioia per la Nascita e dove l’archetipo femmineo represso sortisce gravidanze chimeriche, intrise di commozione. Testo di racconti, ricette, usi culinari, orazioni e canti “popolari”, foto di luoghi e di gente, il tutto arricchito dal prezioso ritrovamento dell’Autrice di un’antica farsa popolare natalizia, di cui si era persa memoria.

“Sara Favarò, come una rabdomante, cerca sorgenti d’acqua fresca nel panorama della cultura siciliana. Questa volta la ricerca è in quelle tradizioni popolari che ci si trasmette, da una generazione all’altra, a Vicari – scrive nella prefazione al libro Augusto Cavadi – come in altri comuni isolani”.

Il libro “Madri si nasce”, edizioni Euno Book, di Sara Favarò, è stato presentato mercoledì 7 dicembre alle ore 17 presso la chiesa San Giorgio dei Genovesi, sita nell’omonima piazza, dal filosofo e scrittore Augusto Cavadi, dalla presidente dell’Ucai Fulvia Reys che ha organizzato l’evento, e dall’autrice.

Sara Favarò:

SCRITTRICE

Scrittrice sensibile ai temi sociali, di cui tratta nei suoi testi di narrativa e poetica. Studiosa di tradizioni popolari, nei suoi tanti saggi, documenta usi e costumi della Sicilia e tenta di dimostrare l’esistenza di un’ Isola lontana da abusati stereotipi, attraverso le sue canzoni e i suoi spettacoli teatrali. Si occupa anche di letteratura per l’infanzia ed è autrice di albi illustrati e racconti brevi.

SAGGISTA

Autrice di saggi che esplorano le radici della cultura popolare siciliana, allarga le sue ricerche alla traslazione di riti pagani in riti cristiani e alla comparazione di riti e miti dell’area mediterranea.

CANTAUTRICE

Fondatrice, con il fratello Giovanni, del Gruppo Etno – Rock Sikelia (nato dall’Associazione UN CORI TUTTU U MUNNU nel 1980), è autrice dei testi delle canzoni originali che il Gruppo porta in giro per il mondo, con le musiche del fratello. È stata diverse volte ospite di trasmissioni della RAI e altre emittenti nazionali. Come autrice e compositrice collabora anche con altri compositori, la cui musica spazia dalla classica al rock..

ATTRICE

Fondatrice, negli anni Settanta, della compagnia teatrale dialettale “I mafiosi”, con alcuni amici del rione Partanna – Mondello, ha interpretato, nel ruolo di protagonista, le maggiori commedie del repertorio siciliano. Autrice di testi teatrali è anche attrice, cantante e cantastorie negli spettacoli teatrali da lei scritti e diretti, portati in giro dalla compagnia teatrale Gruppo Arte SIKELIA, che opera nell’ambito dell’Associazione culturale da lei presieduta. Recita anche per il cinema sia in film che in corto metraggi e documentari e per la televisione.

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista collabora con testate nazionali ed estere. È anche autrice di testi di inchieste giornalistiche. I suoi articoli sulle tradizioni popolari siciliane, pubblicati da Sikania, sia in italiano e sia in inglese, sono risultati ai primissimi posti della top ten della testata più letti in Italia e in America. Per circa un anno ha curato la pagina della cultura della provincia, del Giornale di Sicilia.

INFO E CONTATTI:

http://www.sarafavaro.it/

https://www.facebook.com/sara.favaro.7

Il libro:

Sara Favarò, “Madri si nasce”, Euno Book edizioni, 2022

https://www.unilibro.it/libri/