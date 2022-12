Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Un sound Indie Pop, atmosfere calde e tanto sentimento per il brano “Scatola fragile”. Sono queste le caratteristiche del nuovo singolo del cantante palermitano Emanuele Busalacchi. Il testo e le musiche sono state scritte dallo stesso artista e poi prodotte e masterizzate da Studio Borealis a Palermo .

“Scatola fragile rappresenta un pezzo di vita in cui tutti ci siamo ritrovati .L’esatto momento in cui senti crollare il mondo addosso e non trovi il modo per uscirne fuori, resti intrappolato in un dolore sordo ed intenso che sei costretto a vivere da solo. Spero con questo brano di far sentire meno sole le persone che stanno affrontando momenti difficili. La musica è stata la mia migliore compagna e mi ha salvato in diversi momenti bui della mia vita.“.

Il videoclip è girato a Palermo da Ignazio di Fresco all’interno dell’accademia di Musica Moderna.

MINIBIO EMANUELE BUSALACCHI

Emanuele Busalacchi nasce a Palermo il 10. Luglio 1992. Studia sin da giovanissimo presso l’accademia di musica moderna di Palermo con l’insegnante di canto Enza Savona.Nel 2015 partecipa al Sicily Talent Show, dove vince il primo premio nella sezione “canto” con il brano “Senza un padre, dopo pochi mesi presenta “Tre P” dedicato alla vita di Padre Pino Puglisi. Il 12 Marzo del 2018 viene pubblicato il primo album dal titolo “Chiaroscuro” in cui sono presenti 7 brani inediti . Nell’Ottobre dello stesso anno, partecipa ad “Area Sanremo Tour” qualificandosi tra i finalisti del concorso con la possibilità di cantare al Palafiori di Sanremo. A Novembre del 2018 partecipa a “Tu si que Vales” come autore e compositore di un brano creato per la cantante siracusana Swami La Rosa, protagonista di quell’edizione. Nel 2021 esce il singolo estivo “Lisbona” con ha iniziato un tour di Live nel siciliano, conclusosi con l’esibizione di apertura del concerto di Sagi Rei, il 9 Settembre del 2021 a Palermo. Nel Dicembre del 2021 esce il secondo album “101 – L’amore come medicina”, un EP di 10 brani in cui sono presenti 7 inediti e tre cover. Nell’Estate del 2022 è uscito il mio brano estivo “Ritmo Latino”.

EMANUELE BUSALACCHI

https://youtube.com/@emanuelebusalacchi6350

https://www.facebook.com/emanuele.busalacchi

https://www.instagram.com/emanuele_1992/