La piattaforma di Scrittori Italiani e il Circolo Prato danno il via alla loro prima edizione del: “Premio Internazionale Scrittori Italiani”.

Lo scopo del concorso è: quello di premiare gli scrittori più validi e di aiutarli a raggiungere l’attenzione del pubblico, che meritano. Le sezioni previste all’interno del concorso sono quattro: romanzi, raccolte di racconti e saggi editi, una sezione dedicata alle poesie edite o inedite che abbiano un massimo di 40 versi, una parte dedicata ai racconti brevi editi o inediti di massimo 15.000 battute spazi inclusi e, un premio alla carriera.

La giuria è formata dai partecipanti del Circolo dei Lettori Prato.

Per i premi, non solo targhe e coppe, ma, anche l’iscrizione al portale “Scrittoriitaliani.net”, questo per favorire il contatto con i lettori. prevedono, oltre a targhe e coppe, l’iscrizione degli scrittori premiati al portale Scrittoriitaliani.net, per favorirne il contatto con i lettori.

Il termine delle iscrizioni è per il giorno 15 febbraio 2023. La premiazione è programmata per la primavera prossima, a Prato.

Prato, una città scelta sia da Scrittori Italiani che da Il Circolo dei Lettori: entrambi, sono molto legati alle loro origini e radici e, vorrebbero con il loro lavoro, improntare sempre di più la cultura nel centro della città di Bisenzio.

Info biografiche:

Scrittoriitaliani.net è una piattaforma, disponibile anche come app, che permette a ogni scrittore di inserire, catalogare e mostrare al mondo tutta la propria carriera letteraria. per Un punto di approdo dei suoi futuri lettori o una vetrina digitale. La piattaforma è aperta a tutte le scrittrici e tutti gli scrittori che scrivono in italiano, indipendentemente dalla nazionalità o luogo di residenza.

Il Circolo dei Lettori – Prato, si presenta invece, come un’innovativa occasione di promozione della lettura nella città di Prato. Il progetto è gestito da volontari, infatti, tutte le sono a ingresso libero e aperte a tutti coloro che vogliono condividere la passione per la lettura. Il Circolo dei Lettori Prato promuove la lettura, attraverso degli incontri e tant’altro ancora. Il progetto è realizzato e sostenuto grazie all’impegno di tutte le donne e di tutti gli uomini, che tutti i giorni si impegnano in prima persona per promuovere la lettura