Segnalazioni Letterarie:

L’atmosfera natalizia di questo romanzo, caratterizzata da diversi elementi, dal paesaggio innevato ai dolci tipici del Natale, è come un personaggio speciale a sé. L’avvento è scandito da un calendario originale, formato dai compiti, quotidiani o quasi, impartiti dalla sorella di Fie (“Prendi un animale domestico”, ad esempio): è il modo in cui la sorella della protagonista la esorta a reagire a un matrimonio fallito, ricostruendosi come possibile e diventando, anzi, migliore di prima.

“Un grammo di felicità al giorno” ci esorta a prendere spunto dalle nostre sconfitte più grandi per riedificarci, per salire di livello, per raggiungere la vera felicità.

La scrittrice, Siri Østli, è laureata oltre che in Lettere anche in Psicologia. E la sua formazione accademica si ritrova nel personaggio di Fie, una donna che conosce il limite – l’esaurimento nervoso – e l’allontanamento dei suoi affetti più cari (il marito, il figlio), ma non si lascia abbattere o sconfiggere dalla depressione. Reagisce, Fie, reagisce grazie soprattutto alla vicinanza emotiva di sua sorella, e poi di una giovane amica, e poi di un altro uomo, e riesce a buttare quelle pillole – gli psicofarmaci – che era stata costretta ad assumere durante la sua crisi.

Lo stile della scrittura e la trama a volte risultano essere abbastanza semplici, forse poco originali. Ma intorno a tutta la storia si percepisce dell’affetto. Nell’insieme il romanzo sembra un grazioso film di Natale. La fascetta della Garzanti invoglia sicuramente a leggere e colpisce nel segno: “Un romanzo che scalda i cuori. «Una storia che invita a scoprire chi siamo veramente, dando una nuova possibilità alla vita». Arbeidets Rett”.

Siri Østli, “Un grammo di felicità al giorno”, Garzanti ed, Milano, 2022 (ediz. italiana)

