SINOSSI

Ognuno di noi, nel suo piccolo, può aiutare chi è in difficoltà. Sarà proprio questo il compito di Luce, una stellina speciale, saggia e altruista che renderà magico l’evento delle stelle cadenti…

(Le illustrazioni sono di Marta Tomassini)

CHI È STAFANIA SAVINO?

«Sono moglie e madre di due adolescenti, insegnante di scuola primaria e, da più di trent’anni, non ho ancora smesso di essere bambina tra i miei bambini. L’essere insegnante ha sempre fatto di me una donna felice ed innamorata del proprio lavoro. Amo la lettura, la scrittura, la musica e l’arte. Da qualche anno ho dato voce alla passione per la scrittura pubblicando diversi racconti per l’infanzia, saggi e manuali per alcune Università, un libro di poesie e un racconto per adulti. Devo confessare però che l’avventura nel mondo della scrittura è nata in tempi lontanissimi, forse quando ho imparato ad impugnare la penna. Mi è sempre piaciuto leggere e, di conseguenza, scrivere. Dalla lettura per piacere e non per obbligo – elemento fondamentale che ho sempre cercato di tramandare ai tantissimi alunni che ho avuto il piacere di incontrare nella mia carriera scolastica – ho attinto diversi stili che, con il passar del tempo, cerco ancora di perfezionare. Con la scrittura ho apprezzato un nuovo modo di comunicare con il mondo che mi circonda delineando i miei stati d’animo, le mie continue emozioni, i miei pensieri e le mie tristezze. I miei libri sono pubblicati con una giovane casa editrice la SaMa Edizioni, fondata a Roma nel 2017 che si occupa di narrativa generale e per l’infanzia, saggistica, manualistica universitaria, poesia e arte. Il bilancio delle mie pubblicazioni, dopo solo due anni, è più che positivo ed ammonta a 12 libri tra narrativa per l’infanzia, poesie, manuali universitari, saggi e racconti. La prima pubblicazione dal titolo “Riflessi” raccoglie una serie di poesie e pensieri sparsi che da epoche remote custodivo in un cassetto e, dopo un po’ di tempo, ho sentito la necessità di dedicare a tutti coloro che amano fantasticare e sognare come me. Riguardo i racconti per bambini, lavorando da più di trent’anni nel mondo della scuola, ho avvertito la necessità di dar voce a tutte quelle emozioni semplici, ma allo stesso tempo profonde e genuine che solo i bambini possono trasmettere…» (Stefania Savino, da intervista a Mobmagazine.it)

Il libro:

Stefania Savino, “La stellina a quattro punte”, SA.MA. edizioni, Roma, 2022

