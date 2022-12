Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In scena il concerto sinfonico della Nuova Orchestra Scarlatti con Ilya Grubert al violino con la direzione del M° Stefano Pagliani. Ore 11.30 Basilica Cattedrale Maria SS.ma Annunziata – Ingresso libero a tutti spettacoli ed incontri sino ad esaurimento posti. La rassegna promossa ed organizzata dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo, con la consulenza tecnica ed artistica della Fondazione Taormina Arte, continua con: mostre, incontri e concerti.

La rassegna “Tao Christmas Fest 2022”, promossa ed organizzata dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con la consulenza artistica e tecnica della Fondazione Taormina Arte, continua con grandi nomi del mondo dello spettacolo e dell’arte sino al 6 gennaio 2023. Un cartellone ricco di attività, per la seconda edizione del festival realizzato all’interno del più ampio “Taormina Winter Festival”. L’ingresso agli spettacoli e ai singoli eventi è libero sino ad esaurimento dei posti. Il “Tao Christmas Fest 2022” sbarca anche ad Acireale giorno 23 dicembre alle ore 11.30 alla Basilica Cattedrale Maria SS.ma Annunziata. Appuntamento con la grande musica con il concerto sinfonico della Nuova Orchestra Scarlatti con Ilya Grubert al violino ed il M° Stefano Pagliani direttore. Troveremo per l’occasione accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti uno dei massimi virtuosi del momento, il violinista lettone Ilya Grubert, concertista di fama mondiale, vincitore giovanissimo degli ambitissimi Premio Paganini di Genova (1977) e Concorso Čajkovskij di Mosca (1978); dirigerà la Nuova Orchestra Scarlatti Stefano Pagliani, già primo violino solista della Scala di Milano e della Filarmonica della Scala, che dagli inizi degli anni ’90 ha intrapreso una prestigiosa attività come direttore d’orchestra in Italia e all’estero. In programma evergreen classici per tutti: il celebre e amato Concerto per violino e orchestra in sol minore n. 1 op. 26 di Max Bruch e i capolavori sinfonici di Beethoven, come la Quarta Sinfonia, luminoso capolavoro di una giovane grande anima ancora legata al mondo e felice di condividere con esso la sua gioia. Il Concerto per violino e orchestra in sol minore n. 1 op. 26 del compositore tedesco Max Bruch (1838-1920) è un trionfo di brillante virtuosismo e appassionata cantabilità, arricchito dall’invenzione melodica commossa e commovente dell’Adagio centrale.

Tao Christmas Fest 2022 prosegue con una intensa attività che vede protagonisti la musica classica, jazz, swing, colonne sonore, canti e melodie tradizionali. Mentre una sezione sarà dedicata al cinema, alla fotografia, alla poesia, gli spettacoli di prosa e le contaminazione tra le arti. Peculiarità della iniziativa è il coinvolgimento di relatori di primo piano, intellettuali e politici per una offerta culturale di ampio respiro e rivolta a tutte le fasce di pubblico: famiglie, studenti, appassionati e neofiti. La manifestazione nasce dunque allo scopo di incentivare l’attrattività esercitata dalla Città di Taormina anche in periodo invernale al fine di sviluppare attraverso gli eventi strategie di turismo sostenibile e soprattutto destagionalizzazione dell’attività turistica, offre, per il periodo del Natale, al turista che arriva in Sicilia, un’esperienza unica ed emozionale.