Un presepe in riva al mare| di Giusy Pellegrino

In un mondo sempre più sconvolto da guerre ed epidemie una luce non smette mai di brillare per noi, oggi come duemila anni fa.

A grandi passi ci stiamo avvicinando a quella luce esplosa dirompente tra le tenebre del mondo. La sacra rappresentazione della Natività ha assunto un ruolo fondamentale nella conoscenza della vicenda dell’incarnazione del “Figlio dell’Uomo” sulla terra, assumendo nell’arco dei secoli, varie sfaccettature e riadattamenti.

Il primo a raccontare la nascita di Cristo in una mangiatoia a Betlemme fu San Francesco d’Assisi, che a Greccio in provincia di Rieti, nel 1223, rievocò la sacra natività organizzando una rappresentazione vivente di quell’evento.

Secondo Tommaso da Celano in quel periodo il “Santo di Dio” conobbe un giovane nobile concittadino di nome Giovanni a cui disse: «se desideri che celebriamo a Greccio la presente festa del Signore, affrettati a precedermi e prepara diligentemente quanto ti dico. Voglio infatti far memoria del Bambino che è nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come adagiato in una greppia e come fu posto sul fieno tra il bue e l’asino».

Con gli occhi di Giovanni, “uomo virtuoso”, Celano descrisse quell’evento straordinario: «vedeva un Bambinello che giaceva nella mangiatoia e vedeva il Santo di Dio (San Francesco) avvicinarglisi a destare quel bambino come dal torpore del sonno» e a questo vi seguirono altri segni miracolosi: gli animali da pascolo, nutrendosi con il fieno della mangiatoia, guarirono da tutte le malattie e le donne che si trovavano in difficoltà per partorire, ponendosi addosso il fieno, riuscirono a dare alla luce il loro bambino.

Il presepe vivente di Greccio aprì la strada a una tradizione molto sentita in tutto il mondo e in Sicilia sono numerosi i paesi dell’entroterra che in questo periodo dell’anno mettono in scena, lungo le loro strade, la rappresentazione della Natività sfruttando quelle che sono le peculiarità del proprio territorio e le rispettive tradizioni popolari come, ad esempio, gli antichi mestieri quasi del tutto scomparsi.

Il Gruppo parrocchiale “Noi con Voi” della Parrocchia Maria Ss. Del Lume con accanto il loro Padre Spirituale Padre Vincenzo Buscemi , ponendosi in continuità con la tradizione dei presepi “viventi” siciliani, ne cambiano la prospettiva: Gesù nasce in riva al mare: nel Borgo Incantato di Porticello, posto tra Solanto e Sant’Elia, ha realizzato e rivisitato il presepe ambientandolo su una barca con San Giuseppe nell’atto di accogliere sull’imbarcazione un migrante in mare.

«La lampara con la Natività rappresentano il simbolo di accoglienza e di salvezza verso il migrante naufrago che non perde mai la speranza e va in cerca di un mondo migliore da quello che si lascia alle spalle».

Come un flashback la mente mi ripropone una notizia uscita qualche giorno fa e che ha per soggetto una nascita sul mare: la Geo Barents, alla deriva nel Mediterraneo tra la paura e lo sconforto generale, diventa metaforicamente la mangiatoia del piccolo Alì che, con la sua nascita, ridonando la speranza ai suoi compagni di “sventura”, alla sua mamma e ai suoi fratellini.

Attorno al presepe allestito in piazza Trizzanò vi è un fitto cartellone di eventi “pensato per rendere piacevoli le festività natalizie” unendo insieme la parte ludica destinata ai piccoli “angeli della terra”, come li definisce Katia Balistreri nella sua presentazione dell’evento, alla “valorizzazione della tradizione locale al momento spirituale del Natale come momento di gioia in cui Dio ha deciso di mostrare il proprio amore per l’umanità mandando in dono il proprio figlio”.

L’iniziativa, denominata Natale d’A Mare, ha preso avvio l’8 dicembre e durerà fino al 6 gennaio 2023.

Giusy Pellegrino