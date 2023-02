Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Compagnia ACADEMIA DE LA FRASCA APS in CHI XE COLPA DEL MIO MAL?

Appuntamento FUORI ABBONAMENTO questa settimana alla “38ma STAGIONE DEL TEATRO IN DIALETTO TRIESTINO” organizzata e promossa da L’ARMONIA APS – Associazione tra Compagnie Teatrali Triestine (F.I.T.A.).

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 20.30 e domenica 19 alle 16.30 al Teatro “SILVIO PELLICO” di via Ananian a Trieste debutterà la nuova Compagnia teatrale ACADEMIA DE LA FRASCA APS – F.I.T.A. con la commedia brillante CHI XE COLPA DEL MIO MAL? (Le notolade de Carneval!) di Bruna Brosolo & Lino Monaco, regia di Lino Monaco.

CHI XE COLPA DEL MIO MAL?…a tutti sarà capitato di chiederselo, almeno una volta nella vita; a Trieste la saggezza popolare ha la risposta cantata: le notolade de Carneval!

Una commedia degli equivoci o dei sotterfugi in quel periodo dell’anno in cui, almeno per una volta, è lecito “impazzire”; ma, allo stesso tempo, una commedia con due realtà a confronto, due modi di vivere che si incontrano e si abbracciano. Siamo a Trieste, nel 1910, in periodo di Carnevale…

Gli interpreti di CHI XE COLPA DEL MIO MAL? (Le notolade de Carneval!) sono: Daniele Andreuzzi, Gabriella Ciriello, Anna Falcone, Rossella Germani, Ferruccio Iurincic, Alessandra Millo, Lino Monaco, Massimo Razzuoli, Katia Valenti e con l’amichevole partecipazione di Paolo Venier.

Effetti sonori e musicali di Paola Maculus – Allestimento scenico e costumi a cura della Compagnia.

La commedia brillante dell’ACADEMIA DE LA FRASCA APS è presentata FUORI ABBONAMENTO con biglietto speciale a € 6,00 per gli Abbonati della “38ma STAGIONE DEL TEATRO IN DIALETTO TRIESTINO”, le altre tariffe Intero € 11,00 – Ridotto € 9,00 – Under 18 € 5,00.

Prevendita biglietti al TICKETPOINT di Corso Italia 6/c a Trieste (1° piano) e anche online https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it

Ampio parcheggio fino ad esaurimento posti.

La 38ma Stagione de L’ARMONIA APS si svolge con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste e con il contributo della Fondazione CRTrieste. Si ringrazia il main sponsor Banca Mediolanum. L’evento è inserito nel Progetto L’ARMONIA teatro amatoriale sostenuto dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.