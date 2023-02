Docufilm “La bambina dal nastro rosso” | PRESENTAZIONE

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il produttore Roberto Siepi e la sceneggiatrice e regista Alessia Vegro parleranno del loro nuovo progetto, il docufilm “La bambina dal nastro rosso”, Venerdì 24 Febbraio presso la Sala Consiliare del Municipio di Portogruaro, alle ore 11:30.

All’evento interverranno il sindaco Florio Favero e l’autrice del libro a cui si è ispirato il docufilm, Stella Nosella. Il docufilm, che verrà quasi interamente girato nel territorio portogruarese, prende spunto da una storia vera che vede come protagonista la piccola Antonia, la nonna dell’autrice del libro.

Il docufilm sarà ambientato nel 1943, durante i bombardamenti della II Guerra Mondiale, che colpirono duramente la zona. Alle riprese parteciperanno diversi attori locali, oltre ad alcuni interpreti di fama nazionale.

Spiega Nosella: “E’ un racconto che profuma di amore, di speranza, di quegli aneddoti che ci hanno sempre raccontato i nostri nonni. E’ una storia a volte amara, dura come solo la guerra e la miseria sanno essere.”

A queste parole fanno eco quelle della sceneggiatrice Alessia Vegro, che sottolinea come “un libro nato per l’infanzia si è trasformato, in fase di scrittura della sceneggiatura, in una storia che parla a persone di ogni età.

I bambini potranno identificarsi e capire quello che hanno vissuto le generazioni che li hanno preceduti, mentre le persone più adulte ricorderanno che, per quanto sia complicata l’epoca in cui viviamo, nel DNA degli italiani vive la capacità di rimboccarsi le maniche e non arrendersi neanche di fronte alle maggiori avversità.”

Chiosa quindi il produttore, e nell’occasione co-regista, Roberto Siepi: “E’ un progetto che tratta alcuni dei temi sociali cari alla Mission della mia Società; con entusiasmo, quindi, ho deciso di produrre il docufilm.“

