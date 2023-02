Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

È stata una serata speciale, extra ordinaria e piena di emozioni quella che si è svolta nell’auditorium San Pio X a Roma. Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha portato in Italia il suo format dal titolo Fashio Show by Elma che permette a giovani talenti di presentare le proprie creazioni di moda di fronte ad un pubblico di intenditori ed appassionati.

L’evento si è svolto all’interno di un auditorium cattolico perché la famiglia di Cristiano Ronaldo è fortemente credente e praticante.

All’interno di questo contesto la regista e autrice trasformazionale Erica Muraca ha avuto il privilegio di presentare e donare a Elma Aveiro e a tutta la famiglia di Cristiano Ronaldo una creazione in forma di video che ripercorre tutta la storia del calciatore più forte del mondo dal punto di vista del credo religioso.

Infatti è proprio una frase di Cristiano Ronaldo a dare il via a tutto il video. In un’intervista di qualche tempo fa viene chiesto a CR7 se crede in Dio e lui risponde: “se tu dai, Dio ti dà il doppio, da quando pratico questo la mia vita è diventata sempre migliore ed è per questo che continuerò a farlo per sempre”.

A partire da questa dichiarazione Erica Muraca ha creato e sviluppato un video che in soli cinque minuti racconta di questo patto, di questo accordo tra CR7 e il sovrannaturale e di come questo accordo sia stato propulsore di forza, abbondanza, impatto sul mondo di Cristiano Ronaldo.

Il calciatore che ha vinto più trofei in assoluto nella storia del calcio, atleta ma anche Influencer e imprenditore, pochi sanno che Cristiano Ronaldo ha donato centinaia di migliaia di euro in beneficenza nei vari anni della sua carriera. Ancora meno persone conoscono i problemi al cuore avuti da ragazzino che avrebbero potuto impedirgli di diventare chi è oggi o ancora, il fatto che si credeva non avrebbe mai avuto successo a causa della sua corporatura troppo esile.

Cristiano Ronaldo racconta di come sia stato benedetto per aver risolto i suoi problemi cardiaci ma ancora di più non si è mai arreso nel sviluppare ogni singolo muscolo del suo corpo. La morte prematura del padre a causa del suo alcolismo avrebbe potuto demoralizzare il giovane calciatore che all’epoca stava emergendo come talento, invece CR7 usa questa perdita come leva per fare meglio nella sua carriera ma anche nella sua vita come essere umano e da questa tragedia decide di salvare il fratello Hugo Aveiro, dallo stesso vizio del padre.

In questo piccolo, grande capolavoro di Erica Muraca che ha commosso la platea, scopriamo qualcosa di davvero incredibile: Cristiano Ronaldo è lui stesso figlio di un patto che la madre ha fatto con Dio in quanto questo quarto figlio non sarebbe mai dovuto nascere a causa della povertà. Si narra infatti che Dolores Aveiro abbia tentato di abortire più volte questo quarto bambino che portava in grembo ma che non ci sia riuscita.

Questo quarto bambino è quello che poi ha cambiato un intero destino tanto nel mondo del calcio quanto nella sua famiglia.

Erica Muraca riassume questa storia potentissima in un condensato di immagini, musica, parole che trascinano il pubblico in una dimensione dove davvero tutto è possibile.

“ è stata un’esperienza incredibile perché attraverso questa possibilità io stessa ho avuto il privilegio di riunire in una sola creazione tre mie grandi passioni: la passione per il calcio, la passione per Cristiano Ronaldo, la passione per il sovrannaturale. Per questo devo ringraziare Francisco Marques che ha avuto un enorme intuizione nel momento in cui ci siamo conosciuti e nel momento in cui gli ho descritto esattamente di cosa mi occupavo, ovvero di tutto il mio lavoro che concerne coaching spirituale, autorialità e regia. Personalmente la realizzazione di questo video è per me stessa la materializzazione di quel ‘Dio raddoppia’ di cui parlo.

Dedico questa mia creazione a mio padre che mi ha donato tutta la passione per il calcio e che mi guarda dall’alto.”

Questo video verrà tradotto in cinque lingue, donando la possibilità al Fashion Show by Elma Aveiro, magistralmente organizzato e diretto da Francisco Marques, Susana Tomé, Carla Consorte e Sonia Fermandez di portarlo in giro per il mondo