Sul podio Daniel Oren; regia di Gianmaria Aliverta | n scena dal 19 febbraio ore 20, anche in diretta su Rai Radio3, e in replica fino al 25 febbraio

Dopo l’inaugurazione al Teatro EuropAuditorium, il Comunale di Bologna porta la sua Stagione d’Opera al Comunale Nouveau, nuovo teatro appena realizzato ex novo all’interno del padiglione Exhibition Hall di Piazza della Costituzione 4/a in Fiera, che diventerà la casa temporanea della Fondazione lirico-sinfonica felsinea fino alla fine dei lavori di riqualificazione della sua sede storica. E il primo titolo operistico ad andare in scena sarà Madama Butterfly di Giacomo Puccini, tragedia giapponese in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, in programma da domenica 19 febbraio alle 20, anche in diretta su Rai Radio3, con la direzione di Daniel Oren e la regia di Gianmaria Aliverta (repliche fino al 25 febbraio).

«Sono particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto per la nuova sede – dice il Sovrintendente Fulvio Macciardi –. Ci aspetta un teatro lirico con oltre mille posti che offrono una visione ottimale per tutti gli spettatori, un palcoscenico all’avanguardia dalle grandi dimensioni e un’acustica studiata con attenzione. Sarà un nuovo luogo di produzione artistica, di incontro, di creazione dell’estetica e del bello che arricchirà la città intera».

Per questa produzione di Madama Butterfly, adattata e ripensata per il nuovo spazio, il Comunale ha scelto di affidare al giovane regista Gianmaria Aliverta – che ha curato un mese fa la mise en éspace di Mirandolina di Martinů per l’anteprima di stagione al Manzoni – un allestimento scenico dell’opera pucciniana già esistente, realizzato nel 2009 per la Scuola dell’Opera del teatro. I costumi sono ripresi da Stefania Scaraggi, mentre le luci di Daniele Naldi sono riprese da Paolo Liaci.

«Grazie alle scene essenziali e astratte e agli abiti da cerimonia giapponese – racconta Aliverta – realizzeremo uno spettacolo che ha l’intento di mettere in luce quegli aspetti propri della vicenda, con tanti appigli all’attualità: su tutti lo strapotere economico che determina l’arroganza di alcuni individui sui più deboli. Non possiamo in alcun modo accettare l’arroganza di Kate che ha un solo scopo: prendersi il figlio di Butterfly. Questo è il personaggio più marcio dell’intera vicenda».

Alla guida dell’Orchestra e del Coro del Comunale, istruito da Gea Garatti Ansini, torna il direttore israeliano Daniel Oren, che nella scorsa stagione ha diretto, oltre a Luisa Miller di Verdi, un altro titolo di Puccini: la Tosca inaugurale.

La compagnia vocale è capitanata dal soprano americano Latonia Moore nel ruolo del titolo, che debutta al Comunale e canta nei panni di Cio-Cio-San per la prima volta in Italia. Luciano Ganci, Aoxue Zhu e Dario Solari interpretano rispettivamente Pinkerton, Suzuki e Sharpless. Completano il cast Claudia Ceraulo nella parte di Kate Pinkerton, Cristiano Olivieri in quella di Goro, Paolo Orecchia come il Principe Yamadori, Nicolò Ceriani come Lo zio Bonzo; e ancora Luca Gallo (Il commissario imperiale), Enrico Picinni Leopardi (L’ufficiale del registro), Maria Adele Magnelli (La mamma), Marie Luce Erard (La zia) e Chiara Salentino (La cugina). Nelle recite del 21, del 23 e del 25 febbraio sono impegnati Zarina Abaeva (Cio-cio-san), Antonio Poli (Pinkerton), Angelo Veccia (Sharpless) e Aloisa Aisemberg (Suzuki). Nelle recite del 21 e 25 febbraio Huanhong Li è Lo zio Bonzo.

Presenting partner dello spettacolo è Pelliconi & C. S.p.a.

«È un orgoglio per Pelliconi essere Presenting Partner di Madama Butterfly e di nuovo al fianco del Teatro Comunale di Bologna in questo appassionante progetto di sviluppo e affermazione dell’opera lirica per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio – commenta Andrea Angotti, Marketing & Communication Manager di Pelliconi & C. Spa –. Fra innovazione e tradizione, la bellezza del canto racconterà il sentire di una donna, del suo amore straziante e della scelta più difficile che un essere umano possa compiere, come ultimo tragico tentativo di ristabilire l’equilibrio spezzato».

Le recite saranno precedute – circa 45 minuti prima dell’inizio – da una breve presentazione dell’opera.

I biglietti – da 20 a 120 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Largo Respighi, 1); nei giorni di spettacolo al Comunale Nouveau (Piazza della Costituzione, 4) da un’ora prima e fino a 15 minuti dopo l’inizio.

Info: www.tcbo.it / https://www.tcbo.it/eventi/madama-butterfly-3/

STAGIONE D’OPERA 2023 DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

“OPERA NOUVEAU”

Madama Butterfly

Tragedia giapponese in tre atti

Musica di Giacomo Puccini

Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

Direttore Daniel Oren

Regia Gianmaria Aliverta

Maestro del Coro Gea Garatti Ansini

Scene Teatro Comunale di Bologna

Costumi Teatro Comunale di Bologna

Costumi ripresi da Stefania Scaraggi

Luci Daniele Naldi

Luci riprese da Paolo Liaci

Assistente alla regia Alessandro Pasini

Personaggi e interpreti

Madama Butterfly (Cio-Cio-San) Latonia Moore (19, 22, 24) / Zarina Abaeva (21, 23, 25)

Suzuki Aoxue Zhu (19, 22, 24) / Aloisa Aisemberg (21, 23, 25)

Kate Pinkerton Claudia Ceraulo

F.B. Pinkerton Luciano Ganci (19, 22, 24) / Antonio Poli (21, 23, 25)

Sharpless Dario Solari (19, 22, 24) / Angelo Veccia (21, 23, 25)

Goro Cristiano Olivieri

Il Principe Yamadori Paolo Orecchia

Lo zio Bonzo Nicolò Ceriani (19, 22, 23, 24) / Huanhong Li (21, 25)

Il commissario imperiale Luca Gallo

L’ufficiale del registro Enrico Picinni Leopardi

La mamma Maria Adele Magnelli

La zia Marie Luce Erard

La cugina Chiara Salentino

In collaborazione con la Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”

Produzione del Teatro Comunale di Bologna

Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Comunale di Bologna

Comunale Nouveau

Domenica 19 febbraio, ore 20, Turno Prime

Martedì 21 febbraio, ore 20, Turno Opera Nuova

Mercoledì 22 febbraio, ore 20, Turno Sera 2

Giovedì 23 febbraio, ore 20, Turno Pomeriggio 1

Venerdì 24 febbraio, ore 20, Turno Sera 1

Sabato 25 febbraio, ore 18, Turno Pomeriggio 2