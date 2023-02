Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Scritto sulla pelle e altre storie umane” è il nuovo testo di Giampiero Montanti. Molte le tematiche affrontate dall’autore, tutte storie di vita, quelle che si intersecano in più punti, e accompagnano il lettore in un’esperienza in prima persona capace di emozionarlo fino alla fine.

Tra i primi racconti vi troviamo “Cuore di mamma”. Montanti racconta come una madre per puro caso scopre l’omosessualità di suo figlio. Il giovane è il prediletto della famiglia, svolge degli ottimi studi e non ha mai dato problemi. Il racconto prende forma attraverso un flusso di coscienza, dove una madre sconvolta analizza di come quella scoperta diventi lo sparti acque tra un prima e un dopo. La rivelazione assume tutti i toni di una scoperta irrimediabile, fino alla parte finale, dove un punto tragico mette a tacere ogni problema, con un corpo spezzato sull’asfalto e tanto dolore. Il racconto mette alla luce una serie di problematiche di un coming out, molto spesso celato. È un testo vero e crudo, che risalta di come una tale scoperta possa mettere a repentaglio la quotidianità di una famiglia “normale”, e di come ancora oggi, essere omosessuali, appaia agli occhi di molti un problema insormontabile e una vergogna indicibile.

A fornire al testo vibrazioni romantiche è il racconto “la libreria”, attraverso l’espediente del ritrovare messaggi “in codice” da una moglie ormai deceduta, l’autore racconta una storia delicata, storia di una vita che sembra essere stata messa in pausa da un evento improvviso. La sorta di caccia al tesoro, che vede come protagonista un uomo disperato, appare agli occhi del lettore, come un gioco romantico, dove le distanze tra chi è vivo e chi è ormai andato via, si appiattiscono in maniera consistente. Un racconto dolce e malinconico, parole e fatti che chi ha perso qualcuno nella sua vita, può goderne in maniera profonda.

In “Un tempo nuovo”, Montanti racconta la storia cruda di una donna che si trova ad essere un amante. Sono molte le fasi affrontate da chi si trova dall’altra parte della barricata: l’euforia per qualcosa di nuovo, l’eccitazione per il proibito, la cattura di qualcosa che non ti appartiene, l’angoscia di essere solo un fantasma, il dolore di capirlo fin in fondo, e poi la rottura, che lascia spazio a cose nuove e vecchi dolori. E’ un racconto severo che vede come protagonista una donna che vive tutte le fasi in maniera profonda, in un racconto che riesce ad essere il migliore amico di chi almeno una volta è stato amante, e il pensiero più grande di chi ha paura di non saperlo.

Alla fine del testo, numerosi punti di vista sulla situazione covid, regalano al testo e al lettore una scarica d’emozioni senza fine. Sono le storie intrecciate di numerosi condomini di un edificio. L’autore racconta lo Smart working, lo sport in casa, le paure di quelli meno giovani, la svogliatezza di chi non vuole alzarsi dal letto, fino alla violenza domestica, argomento d’alto interesse che ha investito numerosi casi nel corso di questa pandemia globale. Storie di tutte le età che arricchiscono il testo di benefici disparati, di punti di vista, di esperienze significative senza pari.

Lo stile di Giampiero Montanti è semplice e chiaro, ma mai banale, esso rende il testo un libro di facile fruibilità e di comprensione multipla. E’ un testo adatto a tutte le età, scritto con frasi interessanti ed emozionanti. È un testo che ingloba la vita di tanti, in un’esperienza collettiva, dove le voci di molti si accostano a quelle di chi non ha più voglia di parlare. Universi complessi che si intersecano in più punti, che accompagnano il lettore in luoghi e situazioni familiari, e in altri dove non vi è mai stato. Tutti i racconti sono scritti in prima persona, permettendo al lettore di immedesimarsi in maniera profonda con quello che sta leggendo.

Il testo si compone in racconti pubblicati in origine su una pagina Facebook dedicata. L’autore racconta, infatti, di come dopo numerose reazioni positive, e commenti lusinghieri, i racconti dopo una revisione attenta, siano diventati una vera e propria raccolta. Un testo unico, quindi, che tiene compagnia, storie che per l’appunto, come suggerisce il titolo, sembrano scritte proprio sulla pelle di ognuno di noi.

Editore: indipendente

Genere: narrativa su relazioni

Numero di pagine: 120

Anno di pubblicazione: 2022