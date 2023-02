Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dal 23 febbraio lo spazio permanente dedicato al cortometraggio entra nella proposta streaming di MYmovies ONE. Una ricca selezione di titoli da tutto il mondo presentati nei maggiori festival dedicati al cinema breve.

Scopri di più qui:

https://www.mymovies.it/ondemand/weshort/

Dal 23 febbraio i cortometraggi di WeShort arrivano in streaming su MYmovies, la più influente realtà digitale dedicata al cinema in Italia, che grazie a MYmovies ONE offre un unico spazio virtuale per fruire l’emozione e l’esclusività del cinema di qualità in tutte le sue forme.

Il catalogo WeShort su MYmovies ONE sarà in costante aggiornamento e comprenderà titoli da tutto il mondo realizzati nell’ultimo decennio e presentati nei maggiori festival dedicati a un formato sempre più diffuso e ancora inesplorato. La selezione di corti spazia tra vari generi e formati, dalle animazioni, alle commedie e film d’azione, horror e thriller, passando per i film drammatici e romantici, per arrivare ai doc e a più sperimentali.

Tra i titoli più rappresentativi della piattaforma WeShort l’attualissimo “Logorama”, vincitore dell’Oscar come miglior corto di animazione nel 2008 con la voce di Omar Sy e David Fincher, ambientato in una Los Angeles dove crimine e polizia fanno i conti con la natura; lo svizzero “Discipline”, storia di un conflitto padre-figlia che sfocia nella violenza all’interno di un supermercato egiziano di Losanna; il francese distopico “Pipo and the blind love”, un corto poetico sull’importanza dell’amore e del donarsi senza remore in un mondo sempre più alienante; l’americano “Strange Ones” selezionato al Sundance e ambientato in un motel americano per gli amanti dei thriller e della suspence; e, infine, tra i totoli più cuoriosi, l’animazione spagnola “Woody & Woody” che immagina un’intervista di Woody Allen a se stesso, a proposito di amore, religione, morte, sesso…

Lo speciale catalogo di cinema breve di WeShort è consultabile al link https://www.mymovies.it/ondemand/weshort/ e ogni settimana sarà arricchito da nuovi imperdibili titoli. Tutti i film sono inclusi nel nuovo spazio permanente dedicato al cortometraggio e fanno parte della proposta streaming MYmovies ONE.

MYmovies ONE è il primo abbonamento all inclusive per i grandi festival online e per le più esclusive piattaforme di cinema indipendente. Scegliendo l’abbonamento MYmovies ONE accedi senza limiti per 30 giorni a tutti i festival online e ai film in streaming proposti su MYmovies. Per abbonarsi clicca qui: https://www.mymovies.it/ondemand/one/

WeShort è una piattaforma di streaming, dedicata al mondo del cinema breve, disponibile in tutto il mondo e su tutti i dispositivi web e mobile iOS e Android. Fondata a fine 2020 dal 32enne pugliese Alessandro Loprieno, la piattaforma nasce con l’obiettivo di valorizzare le migliaia di film e serie brevi da tutto il mondo, e dare una terza opzione d’intrattenimento al grande pubblico oltre ai tradizionali film e serie tv: dalle opere di registi pieni di talento ancora da scoprire fino a premi Oscar, BAFTA, Sundance e Cannes.Una sezione WeShort è già presente nell’offerta dei canali delle SmartTV di TCL e sulla piattaforma Chili. Su WeShort è disponibile in prima visione mondiale la short series targata Guinness World Record. Tra le partnership notevoli della società vi è quella con il Sundance Institute che ha portato WeShort a presentare un panel ufficiale durante il Sundance Film Festival 2023.