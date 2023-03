Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI DEL LIBRO:

Sandro è un trainer di cavalli bisessuale e particolarmente violento nei confronti sia degli umani che degli animali. In seguito a un incidente equestre si ritrova in sedia a rotelle. Proverà in ogni modo a tornare in sella e riprendere a vincere. Dovrà affrontare il lato più oscuro e crudele della sua psiche e accettare l’aiuto dei cavalli, animali da lui sempre sfruttati e maltrattati. I cavalli hanno un ruolo molto importante e le tecniche di addestramento descritte sono realmente utilizzate, alcune anche tutt’ora. Sarà Angelica a segnare una svolta nella sua vita anche se lei, ricca e parafiliaca, non desidera che lui torni a camminare. Con l’aiuto di Markus, l’uomo con il quale aveva vissuto una lunga storia d’amore, capirà cosa si cela dietro la benevolenza di Angelica e troverà il modo di uscire dalla gabbia dorata che gli aveva costruito attorno.

Breve dichiarazione dell’autore sul libro e sul perché lo ha scritto:

«“A muso duro” è sostanzialmente la continuazione di “I cavalli soffrono in silenzio” uno psicoromanzo scritto come esperimento letterario in cui la voce narrante non usa verbi mentalistici. Ho messo il lettore dietro alla cinepresa a guardare e ascoltare gli attori che si raccontano da soli con i dialoghi, le azioni e il linguaggio corporale. In quel romanzo ho lasciato uno dei personaggi principali – il cattivo- in sedia a rotelle con grande soddisfazione dei lettori. Ha torturato animali e umani, per cui se lo merita. Per qualche anno sono stata lì a guardarlo penare e credo che abbia iniziato ad amarlo proprio vedendolo soffrire. Così ho deciso di dargli un’altra possibilità ed è nato “A muso duro” un romanzo che racconta la quotidianità di un disabile che è stato una star dello sport equestre e vorrebbe tornare a vincere. Metto a nudo l’ipocrisia della società “normodotata” raccontando le difficoltà di chi fa la vita da ruotante. Affronto anche temi scottanti come la sessualità del disabile e la disabilità mentale di chi non sa vedere l’uomo prima delle sue ruote.» (Sibyl von der Schulenburg)

BREVE BIOGRAFIA DELL’AUTORE:

Sibyl von der Schulenburg è nata a Lugano, figlia di due scrittori tedeschi. È cresciuta bilingue e multiculturale, tra Germania, Svizzera e Italia, ora vive e lavora in provincia di Milano con lunghi soggiorni in Toscana, sulla Costa degli Etruschi. Dal 2013, scrive romanzi psicologici, storie di persone in condizioni psichiche conflittuali. Le sue storie a sfondo psicologico portano i recensori a parlare di psico-narrativa, un nuovo affascinante genere letterario che ispira già alcuni altri autori. Si aggiudica vari premi letterari, tra cui, nel 2015, i Premi Pannunzio e Mario Luzi. Ha fondato e dirige l’associazione Artisti Dentro Onlus che si occupa di portare arte e cultura nelle carceri italiane.

Le opere di Sibyl von der Schulenburg sono tradotte in inglese e tedesco.

Sibyl von der Schulenburg:

Il libro:

Sibyl von der Schulenburg, “A muso duro”, Golem Edizioni, 2022

