Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI DEL LIBRO

Le poesie in questo volume sono intime ma per tutti. Perché così come dice “i sentimenti sono di tutti e per tutti. L’amore non è mio, è degli altri”. Sono rimasto affascinato dalla dedica, solitamente una dedica è verso qualcuno, lui scrive alla sua vita. “Un giorno c’incontreremo e ci metteremo a ridere, a piangere, e a capire di nuovo che saremo per sempre inseparabili”. Non serve essere studiosi per capire che Gianpiero ringrazia la sua vita che ha reso così tanto bello tutto, anche le battaglie. La sua dedica è per tutti coloro che lo hanno conosciuto da più vicino, dai suoi figli e sua moglie alle persone che lo amano. Perché tutto è parte della vita stessa e saremo inseparabili. “A un passo dalla vita” è quell’incontro che ci rende uniti, come la poesia dedicata al padre, al figlio, alla moglie e al suo vivere semplice ad aspettarla senza soldi davanti alla scuola, o come la poesia “Oggi ho lavorato con te”. Tutte meritano attenzione, ad ogni riga ci dovremo soffermare e capire cosa sia la nostra vita e la sua vita. Con questo libro è tra i candidati per l’onorevole Premio Strega Poesie 2023.

BREVE DICHIARAZIONE DELL’AUTORE SUL LIBRO E SUL PERCHÉ LO HA SCRITTO

«Questo piccolo libro di poesie è un continuo del volume precedente UN SORRISO GUARISCE, è una sorta di auto conclusione a riguardo la poesia pubblicata. Un volume di pensieri e sentimenti sentiti a prova di emozioni. Io stesso mi emoziono per questi scritti dettati dal cuore senza una logica letteraria, ovvero mi contemplo nel fatto della persona dei suoi sentimenti, i ricordi. I sentimenti non hanno bisogno di studi, di calcoli o di fili logici. Credo che la vita insegna già tutto da sé, ma bisogna avere il coraggio di viverla. È un volume pieno di cuore e anima, che si caratterizza soprattutto verso le persone incontrate, ascoltate e vissute. È un quadro completo di una vita che mi ha reso quello che sono. Semplice e a volte anche malinconico. Ma è il mio essere e non posso nasconderlo più. La maschera che oggi mi levo dopo tanti anni di lotte quotidiane di arrivi e di cadute.» (Gianpiero Grasso)

BIO DELL’AUTORE:

Gianpiero Grasso nasce a Benevento nel 1976, è editore di diversi marchi, tra cui Gds, Gpm. Appassionato di scrittura e poesia fin da adolescente, all’attivo ha diversi volumi e canzoni. Recensito da diverse testate nazionali, ha avuto negli anni molti riconoscimenti letterari, l’ultimo come candidato al Premio Strega Poesie 2023 con la raccolta di poesie “Ad un passo dalla vita”. L’ultimo volume “Un sorriso guarisce”, della casa editrice GPM, entra a far parte della collana I DIAMANTI come i migliori libri del 2022. Per l’anno 2023 sarà pubblicato in diverse lingue straniere per il mercato estero. In lavorazione un romanzo.

Il libro

Gianpiero Grasso, “Ad un passo dalla vita”, GDS editore, 2023

https://www.gdsbookstore.it/

https://amzn.to/3TAKriz