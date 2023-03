Definita dal quotidiano olandese «Het Parool» “il miracolo della tastiera”, Anna Kravtchenko si impone nel panorama del pianismo internazionale dopo aver vinto nel 1992, a soli 16 anni, il primo premio all’unanimità al prestigioso Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni”. Da allora si è esibita nelle sale da concerto di tutto il mondo, sia come solista che accompagnata da prestigiose orchestre come la London Royal Philharmonic e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Per il pubblico degli Amici della Musica eseguirà la Sonata in Mi maggiore Hob. XVI:13 di Franz Joseph Haydn, Carnaval di Robert Schumann, la Rapsodia ungherese n.12 di Franz Liszt e Le stagioni Op.37 di Čajkovskij.

In occasione del concerto di Anna Kravtchenko, gli Amici della Musica avviano la collaborazione con MARTHA – Music ART House Academy, nuova realtà palermitana nel cuore di Palermo che, nelle sue sale all’avanguardia, propone progetti di formazione ma anche di fruizione sia musicale che artistica con concerti, masterclass, workshop e laboratori. Il 7 marzo, dalle 9.30 alle 13.30, presso la sede del MARTHA, Kravtchenko terrà un seminario dedicato all’approfondimento dello studio del repertorio romantico per pianoforte, dalla tecnica all’analisi musicologica, con esempi pratici di studio attraverso l’ascolto di alcune pagine di Schumann, Liszt e Čajkovskij. L’incontro è aperto a tutti e i possessori del biglietto del concerto del 6 marzo potranno usufruire di uno sconto per l’accesso al seminario. Tutte le informazioni su come partecipare sono disponibili su sito www.marthapalermo.it.