“Buon 8 Marzo a tutte le donne” | di Meri Lolini

E’ con questo augurio a tutte noi donne, che condivido questa giornata sperando che l’esistenza al femminile con i tanti ruoli che abbiamo nelle molteplici realtà quotidiane non siano oggetto di situazioni violente ed offensive. Troppi sono i femminicidi anche in questo anno appena iniziato e troppe sono le violenze sia fisiche che psicologiche, che troppe donne hanno subito. Abbiamo il Codice Rosa che è un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Il numero anti-violenza è il 1522, è nazionale ed è attivo 24h su 24h. E’ tramite questo contatto, che la vittima può essere indirizzata ai centri più vicini, per essere soccorsa. Sono molto importanti per tutte noi donne gli avvenimenti, che hanno portato a far ricoprire cariche importanti sia nazionali che internazionali a professioniste femminili. Il 18 gennaio 2022 Roberta Tedesco Triccas, coniugata Metsola viene eletta Presidente del Parlamento europeo con 458 voti, risultando la più giovane leader di sempre dell’Europarlamento, lei è un’avvocatessa specializzata in diritto e politica europea. Ha lavorato come addetta alla cooperazione legale e giudiziaria di Malta all’interno della Rappresentanza permanente di Malta presso l’Unione europea .

In Italia il 22 ottobre 2022 abbiamo la prima donna Presidente del Consiglio ed è appunto Giorgia Meloni. Anche questo è un passo veramente importante, che segna un cambiamento nel pensiero della nostra società.

Con le primarie del 26 febbraio del PD viene eletta una segretaria,è la la prima volta. Lei è Elena Ethel Schlein detta Elly, che entrerà ufficialmente in carica il 12 marzo. Elly dopo la maturità conseguita al liceo cantonale di Lugano si trasferisce a Bologna e qui si laurea con il massimo dei voti in giurisprudenza discutendo una tesi di diritto costituzionale, avendo come relatore il Prof. Andrea Morrone.

In questi giorni per la prima volta nella storia italiana la carica di Presidente della Cassazione sarà ricoperta da una donna. Lei è Margherita Cassano ed è stata proposta dal giudice togato indipendente Andrea Mirenda ed è stata eletta all’unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura(Csm). Margherita Cassano è stata giudice della Cassazione fino al 2015. Dal 2016 al 2020, anno in cui ha ricoperto la carica di presidente aggiunto della Suprema corte, Cassano è stata nominata presidente della Corte di appello di Firenze.

A gennaio è stato eletto il nuovo Difensore Civico della Regione Toscana ed è Lucia Annibali ex deputata alla camera entrata in Parlamento nel 2018 con il Partito Democratico e poi passata nel 2019 ad Italia Viva .Lucia Annibali è un’avvocatessa nata ad Urbino. Il suo volto e la sua storia sono balzati alla cronaca nel 2013, quando rimase vittima di una vile aggressione ad opera dell’ex fidanzato Luca Varani, che le sfregiò il volto con l’acido.

La missione Minerva ha avuto come comandante l’astronauta italiana dell’EFSA Samantha Cristoforetti. Queste esperienza è durata 170 giorni in orbita attorno alla Terra a bordo della Stazione spaziale internazionale, a 400 km dal nostro Pianeta, sfrecciando ad una velocità di 28 mila chilometri orari e Samantha è stata la prima donna europea con il ruolo di guida della Stazione Spaziale Internazionale.

Quello che è indispensabile fare è aumentare la nostra conoscenza, perché è grazie a questa ricchezza,che sapremo fare scelte più giuste, per mantenere e sostenere la nostra indipendenza di persone e di donne. E’ importante la nostra cultura e quindi leggiamo e partecipiamo allo sviluppo della nostra società, mantenendoci ben informate. La nostra Costituzione è stata scritta con l’impegno di 21 donne, che vennero elette su un totale di 556 deputati per far parte dell’Assemblea Costituente. Erano 9 della Democrazia cristiana, 9 del Partito comunista, 2 del Partito socialista e 1 dell’Uomo qualunque. Tra queste c’era Nilde Jotti ed ora c’è la Fondazione Nilde Jotti, che è presieduta dalla Senatrice Livia Turco. Lei ha pubblicato in questi ultimi mesi il libro”Compagne”, dove viene raccontata la storia degli ultimi cento anni della nostra Italia. Abbiamo il dovere di conoscere la nostra storia e di rispettare la nostra Costituzione e cercare di migliorare la condizione di tutti noi sia con la conoscenza che con il rispetto reciproco. Quindi concludo salutando tutte le donne come me.