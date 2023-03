Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Con Dieci Piccoli Gialli 4 (Einaudi Ragazzi), diventano nove i libri di Carlo Barbieri in cui il piccolo Ciccio dimostra di essere un investigatore nato. Un imprendibile ladro mascherato, un alberello che chiede aiuto, un colonnello derubato che non sente niente perché… sente troppo, il mistero delle due gocce d’acqua… Dieci nuovi casi apparentemente insolubili, enigmi di cui persino l’ispettore Cangemi non riesce a venire a capo, ma che Ciccio saprà risolvere con l’aiuto del nonno, suo inseparabile aiutante. Appassionanti racconti gialli con le splendide illustrazioni di Chiara Baglioni per riflettere, ridere e innamorare della lettura bambini dagli 8 anni in su.

«Dopo avere scritto per anni libri per grandi – dichiara lo scrittore Carlo Barbieri – ho iniziato con quelli per bambini e, più tempo passa, più mi diverte farlo. Cominciano a chiamarmi “il nonno raccontastorie” e ne sono felice: ho avuto un grande nonno che creava storie bellissime, e mi piace pensare che mi abbia trasmesso qualcosa tramite DNA.»

BIO DELL’AUTORE:

Carlo Barbieri è nato a Palermo: “troppi anni fa”, dice lui. Prima di trasferirsi definitivamente a Roma, ha vissuto per anni a Teheran e Il Cairo, e ha viaggiato in molti altri paesi. Le sue opere spaziano attraverso generi letterari diversi: dagli esilaranti racconti brevi (“Pilipintò”, “Siculo babbìo”, “Uno sì e uno no”) ai thriller seriali del Commissario Mancuso (“La pietra al collo”, “Il morto con la zebiba”, “Il marchio sulle labbra”, “Assassinio alla Targa Florio”, “La difesa del bufalo”, “Tre”), ai fantasy e ai gialli per bambini. Questi ultimi, pubblicati da Einaudi Ragazzi, uno dei maggiori editori specializzati in libri per bambini, sono ormai bestseller consolidati in Italia e cominciano ad essere ristampati all’estero (Cina e Turchia).

Le opere di Barbieri hanno ricevuto riconoscimenti in manifestazioni di prestigio come il Festival Giallo Garda, Scerbanenco@Lignano, Città di Torino, Città di Sassari, Città di Cattolica, Città di Catania, Umberto Domina.

Carlo Barbieri (info e contatti):

https://www.facebook.com/carlo.barbieri.18

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Barbieri_(scrittore)

Il libro:

Carlo Barbieri, “Dieci Piccoli Gialli 4”, Einaudi Ragazzi, 2023:

https://www.amazon.it/Dieci-piccoli-gialli-Ediz-colori/dp/8866567914/ref=sr_1_1