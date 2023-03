Daniela Merola, giornalista freelance, social media manager, formatrice culturale, insegnante privata, scrittrice, editor, ufficio stampa per aziende, artisti, e scrittori, è informatrice turistica e territoriale, lavora da ventiquattro anni nel campo della comunicazione, della promozione online e in presenza e dell’editoria. Lavora come freelance per alcune CE medio-piccole. Collabora con testate giornalistiche e magazine prestigiosi, ha un suo magazine personale. Ha pubblicato il primo romanzo, “Marta, un soffio di vita” l’8 febbraio 2019, il secondo “La giusta via” il 20 febbraio 2021, entrambi per lfa publisher. Ha partecipato a vari concorsi letterari e ha creato eventi culturali a Roma e Napoli.