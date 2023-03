By

L’Associazione Madrigale organizza, ormai da 25 anni, corsi di musica Gospel.

La finalità è la preparazione per poter far parte degli Holy Light Singers, gruppo che si esibisce e partecipa a varie manifestazioni in tutta la Sicilia.

I Corsi si tengono presso la sede di Via Luigi Settembrini, 32/34 Palermo.

+39 339 630 1900

+ 39 327 404 2205

assomadrigale@libero.it

https://www.letuelezioni.it/insegnanti/associazione-madrigale.htm

https://www.facebook.com/assomadrigale/