In programma anche le pagine strumentali per clarinetto e pianoforte come la Première Rhapsodie di Claude Debussy e la Sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc.

Desirée Rancatore, il soprano palermitano in attività più celebre al mondo, è riconosciuta a livello internazionale per il virtuosismo del canto basato su una solida tecnica acquisita grazie allo studio con la madre Maria Argento, artista del Coro del Teatro Massimo di Palermo. Dal suo debutto al Festival di Salisburgo a soli 19 anni, la sua carriera l’ha portata a calcare i palcoscenici lirici di New York, Milano, Parigi, Londra oltre che a quelli giapponesi, australiani, di tutta Europa e, naturalmente, di tutto lo Stivale. Ha lavorato con direttori d’orchestra come Riccardo Muti – che l’ha voluta per il titolo del 7 dicembre alla Scala nel 2004 –, Lorin Maazel, James Conlon e tantissimi altri. Da alcuni anni al fianco dell’attività teatrale, collabora con il Duo Balarm esplorando un repertorio più intimo come quello da camera.