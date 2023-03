Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Akira è una donna in carriera di grande successo, la sua azienda di comunicazione specializzata in marketing politico non ne sbaglia una. Superati i quarant’anni, la donna si pone una serie di quesiti, e venendo a conoscenza di alcuni fatti taciuti per molto tempo, ne verrà a capo grazie alle intraprendenti doti acquisite nell’agenzia investigativa di suo zio Giorgio.

Akira è la protagonista del romanzo di Casartelli, la sua vita ruota e si basa intorno al proprio lavoro. Calcolatrice, fredda e risoluta, il suo aspetto infinitamente piacevole ben si sposa con i suoi successi professionali. La sua vita sentimentale si basa su brevi frequentazioni fugaci, dove il sesso fa da padrone.

Il sesso, argomento frequente del testo di Casartelli, non è mai raccontato in maniera sfacciata e volgare. La componente sessuale è raccontata seguendo la scia di un’eleganza metaforica, scegliendo con cura i termini e gli accenti che caratterizzano una buona narrazione a carica sessuale, escludendo del tutto la volgarità di un amplesso scarno.

Accanto al lato positivo del sesso, l’autore ne presenterà un altro. In uno dei passaggi narrativi a forte connotazione adrenalinica, Akira si troverà protagonista di un rapporto sessuale consensuale solo a metà. I fumi di ingestioni illecite, sembrano annebbiare la ragione, lasciando via libera ad un rapporto carnale che alla base non ha connotazioni positive. Anche in questo caso, Casartelli è capace di raccontare un avvenimento così tragico in maniera esaustiva, senza calcare la mano su dettagli macabri.

La musica per Akira, oltre il lavoro, sembra essere il suo unico interesse. Il pianoforte, suonato sapientemente dalla donna, riecheggia in molte parti del testo, fornendo una musicalità speciale ad un testo che si presenta come un vero e proprio racconto quotidiano di chi si è e cosa si va a fare.

Akira è a capo due aziende: la Loto Comunication e la Medici Investigazioni. Con la prima, la donna si occupa di svolgere marketing politico a grandi livelli. Attraverso tale azienda, il lettore si troverà dinanzi un vero e proprio confronto politico tra Marco Colombo e Luigi Galimberti. La campagna elettorale è raccontata in maniera esaustiva, mostrando tutti i momenti di una campagna svolta in maniera esemplare: i dubbi, i dibattiti, le promesse, e poi il tirare le somme di una battaglia a colpi di parole.

Accanto al dibattito politico si staglieranno argomenti di grande importanza, i quali riflettono i cambiamenti sociali e la necessità di battagliare non solo nella realtà ma anche nella sfera digitale, laddove tutto è concesso. L’aspetto social si interseca quindi col mondo politico, trovando convergenze soddisfacenti per ciò che concerne i concetti di Like, Sentiment e Follower. Terminologie che nel mondo odierno sono di grande essenzialità, risultando l’unico modo per sondare il gradimento sociale, e tirare le somme ancor prima di conteggiare i voti. Il Like sembra quindi l’unico sistema per sentirsi davvero “piacevoli” agli occhi degli elettori, il Sentiment, mostra che impressione si è data in mezzo agli altri, e i Follower, indicando quanti “seguaci” sono disponibili a mettersi in coda per la battaglia per il bene pubblico, seguendo, di fatto, un solo e unico leader.

Editore: Europa Edizioni

Genere: Narrativa

Numero di pagine: 216

Anno di pubblicazione: 2022