In occasione della Settimana Santa sarà eseguito “Evangélion, la storia di Gesù” di Mario Castelnuovo-Tedesco: brevi brani per pianoforte alternati a passaggi delle Sacre Scritture

Sono diverse le opere ispirate alle pagine del Nuovo Testamento composte da Mario Castelnuovo-Tedesco (Firenze, 1895 – Beverly Hills, 1968), di famiglia ebrea e sempre attratto dalla figura di Gesù: Evangélion, scritta nel 1947, è l’unico caso in cui una singola opera racconti l’intero ciclo della vita di Cristo, dall’Annunciazione alla Resurrezione. Ogni momento narrato dai Vangeli è descritto da un breve brano per pianoforte che racchiude tutto il genio di Castelnuovo-Tedesco, dotato di grande lirismo nella creazione della melodia sempre ricca di una profonda drammaticità. Ogni brano è poi seguito da un testo affidato ad una voce recitante che guida l’ascoltatore nel racconto della vita di Cristo.

Evangélion, la storia di Gesù è stata incisa per la prima volta per l’etichetta Naxos da Alessandro Marangoni, che l’ha anche eseguita dal vivo nella versione che lo stesso Castelnuovo-Tedesco aveva immaginato, cioè con delle illustrazioni di opere figurative che affiancano la lettura dei testi e la musica per accompagnare il pubblico in un incontro con Gesù Cristo non di conversione o adorazione, ma di conoscenza e di apertura al dialogo.