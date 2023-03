GONE è l’incanto di un sogno |di Franca Spagnolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Oggi voglio inaugurare uno spazio nella mia rubrica che dedicherò alle recensioni di musica, libri, cinema e altro.

Faccio una premessa: le mie recensioni saranno semplicemente il rimando di emozioni che l’Artista di ogni opera che andrò a commentare è riuscito a trasmettermi. Ogni impressione che rappresenterò è solo ed esclusivamente suggestione… autentica. Non sono una critica musicale, né cinematografica e neppure letteraria, sono semplicemente una creativa che ama l’arte in tutte le sue forme e si lascia trasportare dal genio di ogni singolo Artista.

Voglio parlare proprio di genialità, quella che a mio parere scorre tra le note dell’album GONE, una selezione di brani inediti di Gianluca Lusi, sassofonista, clarinettista, compositore e arrangiatore che in questo suo capolavoro musicale ha avuto al suo fianco due grandissimi nomi del panorama musicale: Luigi Masciari alla chitarra e Simone Zanchini alla fisarmonica.

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nLObavhyDMaQz4-jH259k-HzQMypIouqo

Quando il talento incontra l’Arte, qualsiasi sia la sua forma, nasce la Meraviglia e GONE è Meraviglia! Una melodia dopo l’altra Gianluca, Simone e Luigi ci conducono nel mondo del Jazz alla scoperta dei molteplici colori che vivono nell’anima di grandi Artisti dal talento raro quanto indomabile.

Si parte con il brano Beregynia’s Waltz omaggio all’antica Dea Ucraina Bereginya madre protettrice e simbolo di natura con la sua imprevedibilità che è poi il filo conduttore di un album dove ogni strumento trova spazio d’espressione in intervalli di originale equilibrio condivisi e al contempo assoli, ne è esempio il brano Give Me Another Chance quando al minuto e trentasei secondi fisarmonica e chitarra si incontrano in una sezione ritmica dove l’oscillazione del tempo attraversa l’orecchio di chi ascolta espandendosi come energia in ogni cellula del corpo e scie di brividi segnano ogni frammento di pelle.

Il brano Gone è la rappresentazione vivida e straordinariamente realista della genialità artistica, momento in cui l’apparente disordine scuote l’anima che si svela manifestando il talento. Dalla follia creativa si passa con Red Sand al vivere malinconico e dannato rappresentato dal suono caldo e pungente in cui il tormento vibra in ogni nota e prende forma nei suoni dei tre singoli strumenti: in questo brano ci sono passaggi melodici di un’intensità emotiva così travolgente da rimanere senza fiato… emozionante è riduttivo, è un attraversamento a piedi nudi nelle sabbie mobili dove si viene trascinati nelle viscere della terra e nell’io profondo del genio dannato. Ascoltando Red Sand si gode appieno la parte oscura dell’Artista.

La massima espressione creativa, il talento che non conosce frontiere e la tecnica che solo i grandi musicisti possiedono, esplode in Song for S: il suono avvolgente e sacrale della fisarmonica che introduce il brano è un affaccio con vista mozzafiato sulla bellezza di una città monumentale, dove ogni angolo è Arte, scoperta e sentimento…come l’Amore.

Se amate ascoltare la buona musica e in essa cercate l’incanto di un sogno, GONE vi regalerà tutto questo.

Grazie a Gianluca, Simone e Luigi per le emozioni che attraverso il loro grande talento mi hanno fatto provare, e grazie perché manifestando la loro dote contribuiscono all’evoluzione spirituale dell’essere umano.

Non riesco a immaginare un mondo senza musica e soprattutto senza il Jazz che amo e sento profondamente. L’universo senza musica sarebbe grigio – disarmonico nella sua apparente armonia.

Namasté

Franca Spagnolo

https://www.mondadoristore.it/Mi-vengo-incontro-Franca-Spagnolo/eai979125973285/

https://pavedizioni.it/prodotto/mi-vengo-incontro

https://www.facebook.com/franca.spagnolo.9