IL CLASSICISMO VIENNESE PER OTTAVIO DANTONE

Con l’Orchestra Rai giovedì 30 marzo a Torino, anche in live streaming su raicultura.it

Due pagine del grande classicismo viennese di Haydn e Mozart per il secondo concerto consecutivo di Ottavio Dantone sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Il grande interprete di musica antica, nato musicalmente come clavicembalista e poi salito sui podi più prestigiosi del mondo, dalla Scala al Festival di Salisburgo, passando per i Proms di Londra, torna giovedì 30 marzo alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. La serata, trasmessa in live streaming sul portale di Rai Cultura, è registrata da Radio3 che la trasmetterà in differita in data da destinarsi ed è replicata venerdì 31 marzo alle 20.

In apertura la Sinfonia n. 45 in fa diesis minore di Haydn, scritta nel 1772 quando il compositore era al servizio del principe Nikolaus Esterhàzy. L’opera è conosciuta anche come Sinfonia degli addii, in riferimento all’Adagio finale in cui i musicisti abbandonano la sala uno dopo l’altro, lasciando solo due violini a concluderne l’esecuzione: un messaggio di velata protesta del compositore verso il suo mecenate, che impediva agli strumentisti il rientro dalle proprie famiglie.

Nella seconda parte del concerto Dantone propone la Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K 543 di Mozart. L’opera fu composta nell’estate del 1788 a Vienna, assieme alle sinfonie n. 40 e n. 41, in un momento sfortunato della vita dell’autore, per via degli insuccessi delle sue ultime rappresentazioni teatrali e dei debiti che lo sovrastarono.

I biglietti, da 9 a 30 euro, sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino. Informazioni: 011.8104653 – biglietteria.osn@rai.it – www.osn.rai.it.