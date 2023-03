Nella settimana della Giornata internazionale della donna, lunedì 6 marzo al Politeama Garibaldi: alle 11, nell’ambito del Progetto scuola, andrà in scena Il Decameron e le donne, con l’attrice Stefania Blandeburgo e le musiche di Diego Spitaleri e Fabio Lannino.

Il Decameron e le donne racconterà al pubblico di studenti alcune fra le figure femminili dell’opera di Boccaccio che – ognuna attraverso la propria storia – si confronta con il tema dell’amore. La selezione delle protagoniste delle novelle farà emergere come la visione della donna del XIV secolo ha, nonostante l’enorme distanza temporale, molti aspetti che si possono ancora ritrovare nel nostro presente.

L’atmosfera di ogni novella sarà sottolineata e descritta dalla musica originale composta dal pianista Diego Spitaleri e dal bassista Fabio Lannino che, per l’occasione, hanno attinto dal vasto repertorio delle loro carriere ripensando e selezionando i brani e le musiche più coerenti. Per “Lisabetta da Messina” si farà anche riferimento alla tradizione musicale siciliana con la rielaborazione del brano “Si maritau Rosa” che, fra i tantissimi interpreti, annovera anche la cantautrice Rosa Balistreri.

Straordinariamente lo spettacolo Il Decameron e le donne non sarà solo riservato alle scuole ma sarà possibile acquistare il biglietto il giorno stesso al botteghino del Politeama Garibaldi al costo di 5€ per il settore Anfiteatro. Per informazioni: www.amicidellamusicapalermo.it