Kim Jay e il suo lavoro editoriale: “L’isola degli Sciamani”

‘L’isola degli sciamani’ è il primo giallo scritto da Kim Jay edito da Edizioni Le Assassine. Con questo giallo si aprono le inchieste condotto dal profiler Kim Seong-ho, un tenente della polizia nazionale, il quale, subisce l’hackeraggio dei suoi dati personali e per questo motivo viene spostato, in via precauzionale a condurre un’indagine in provincia. Da Seul viene trasferito sull’isola di Sambo, dove sono sparite tre donne e chi si sta occupando delle indagini non ha ancora trovato il filo conduttore. Ed è così che Kim una volta giunto sull’isola verrà affiancato da Yeo Do-yun, uno studioso che si occupa di folklore e sciamanesimo.

Giorno dopo giorno, tra i due il rapporto si intensificherà e si trasformerà. Kim si ritroverà ad avere dei problemi con i suoi nuovi colleghi, infatti, tutti sembrano essere sopra le righe e molto scostanti. Ma lui è deciso ad andare avanti e trovare il giusto collegamento tra i tre casi delle donne. Più che un giallo lo definirei un noir, vista la scia di delitti che inizieranno a susseguirsi senza un apparente motivo. Un libro che tiene incollato il lettore sin dalle prima pagine ed è impossibile fermarsi durante la lettura. Lo stile che viene utilizzato dall’autrice è fluido, semplice e pieno di colpi di scena e suspense. All’interno del romanzo sono presenti tutti i punti cardini del genere giallo. Anche la narrazione segue un ritmo molto veloce e consono alla struttura della storia. Ben strutturata la descrizione dei personaggi e dei luoghi, molto dettagliati e ricche di particolari. Anche i personaggi si evolvono con la storia e non restano statici. Un libro che tutti gli amanti del genere dovrebbero leggere!

“Su alcuni fogli sono incollate delle fotografie: per esempio quella di un tipo sulla ventina, che fissa con rabbia l’obiettivo, tenendo un coltello da sashimi sulla lingua”.

Formato: brossura

Editore: Le Assassine Edizioni

Genere: giallo

Anno di pubblicazione: 2022