Al via il 18 marzo la mostra del Maestro “L’ABBRACCIO DELLA MATERIA”

Dal 18.03 al 15.04.2023 la Galleria Alice Schanzer ospiterà la personale dell’artista siciliano, che si inserisce nel panorama culturale della Città come evento collaterale del Progetto di residenza artistica “Vi-Ve: Ezio Cicciarella da Vittoria a Venezia” promosso da Fondazione Donà Dalle Rose in collaborazione con Sudestasi Contemporanea per il periodo 10 marzo – 10 giugno 2023

Ezio Cicciarella, ragusano doc cresciuto in una famiglia di artigiani, è un acclamato artista a livello internazionale e oggi, la sua Sicilia, la porta con sé a Venezia dove – dal 18 marzo al 15 aprile – la Galleria Alice Schanzer ospiterà la personale “L’abbraccio della materia”, a cura di Silvia Previti.

Il Maestro approda nuovamente in Laguna ancora una volta grazie al mecenatismo della Fondazione Donà dalle Rose, creata dai coniugi Francesco e Chiara Donà dalle Rose, con l’obiettivo di salvaguardare, promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, storico, archivistico, filosofico, musicale del nostro Paese in primis.

Le opere esposte in mostra testimoniano la recente evoluzione dell’artista impegnato nella creazione di sognanti sculture su sfondo di acciaio corten, molto simili a “quadri” da appendere e dominate dalla presenza di bendaggi sapientemente realizzati attorno alla materia.

A livello concettuale queste opere vogliono rimandare a sensazioni di accoglienza e protezione, nonchè all’umana e sincera necessità di un conforto.

Le bende che a mo’ di drappo cingono le opere di Cicciarella rappresentano il primordiale quanto necessario bisogno di abbracciarsi in un atto di condivisione, ricerca ed evoluzione.

La mostra di Ezio Cicciarella alla Galleria Schanzer ha un ampio respiro culturale e si inserisce nell’imponente progetto di residenza d’artista “Vi-Ve: Ezio Cicciarella da Vittoria a Venezia”, 10 marzo – 10 giugno 2023, ideato dalla Fondazione Donà dalle Rose in collaborazione con la Galleria siciliana Sudestasi Contemporanea.

PROGETTO VI-VE

Il progetto VI-Ve non si limiterà a Venezia ma proseguirà a Porto Rotondo e in Senegal , per accompagnare, guidare e documentare tre mesi di vita dell’Artista, già esposto nella BIAS 2018 e oggi selezionato come artista protagonista della BIAS 2023 (Biennale Internazionale di Arte Contemporanea Sacra delle religioni e credenze dell’umanità)

In questa esperienza Ezio Cicciarella si avvarrà di una figura-guida d’eccezione, Chiara Modica Donà dalle Rose, che lo condurrà giorno dopo giorno alla scoperta di una Venezia sommersa, inedita e inusuale, più autentica e ben lontana dai circuiti usualmente battuti, tra ritmi lenti, scorci inediti e luoghi dominati da una natura incredibile quasi selvaggia, per un confronto intimo, inedito e inusuale tra l’artista-uomo e la città lagunare dai mille volti.

Vi-Ve è sia un gioco di parole tra le iniziali di Vittoria, città dove l’artista è nato e opera solitamente e Venezia, città dove il suo viaggio avrà inizio, sia un invito a riscoprire la pietra ed il suo vivere, respirare, modificarsi, plasmarsi nel tempo, in osmosi con la creatività dell’uomo.

“Il Maestro Cicciarella è un artista con cui ho condiviso in questi ultimi cinque anni numerose iniziative in Sicilia e all’estero. Introdurlo a Venezia è un’occasione importante di arricchimento personale, umano ed artistico per tutti. Sono certa che il Maestro saprà cogliere ogni sfumatura ed occasione che gli verrà data. Le opere di Ezio Cicciarella rappresentano una delicata riflessione sull’Uomo e sui suoi bisogni più intimi e veri, sono capaci di emozionare e al tempo stesso di sprigionare il respiro e la forza della natura. Sono piene di quella vitalità tipica della terra di Sicilia, prolifica di talenti da sempre e da sempre ricca di storia, cultura e arte che con la Fondazione Donà dalle Rose intendiamo far conoscere al mondo”, afferma Chiara Modica Donà dalle Rose, Presidente dell’omonima Fondazione.

MOSTRA “L’ABBRACCIO DELLA MATERIA”

Di Ezio Cicciarella

18.03 > 15.04.2023

Vernissage 18.03.2023 ore 18.00

DOVE

Galleria Alice Schanzer, Campo S. Margherita, Dorsoduro 3061, Venezia

ORARI

Orari apertura mostra: 10.00-18.00

Per appuntamento: + 39 347 7030568

PROGETTO RESIDENZA D’ARTISTA “VI-VE”

Promotore: Fondazione Donà Dalle Rose

In collaborazione con: Sudestasi Contemporanea

Curatori: Angelo De Grande e Ciro Salinitro, per Vi-Ve a Venezia e Porto Rotondo; Massimo Scaringella per BIAS 2023 in Senegal; Silvia Previti, per Galleria Schanzer

Partner: Pavel Zoubok Fine Art, New York; Galleria Alice Schanzer, Venezia; Nerosicilia Group, Modena

DOVE

Atelier residenza d’artista, Palazzo Donà dalle Rose, Fondamente Nove – 5038, 30121 Venezia

