Con una narrazione fluida, moderna, attenta e riflessiva l’autore Luca Giribone ci porta a scoprire un intreccio giallo, gotico e sentimentale che appassiona e coinvolge il lettore, incollandolo alla lettura fino alla fine. Lo scrittore descrive e scoperchia, con delicatezza e abilità, la miseria umana della follia.

Ci parli della sua nuova pubblicazione: Questo libro è un viaggio che porta i lettori attraverso la storia e la fantasia. L’incredibile vicenda dell’ex manicomio di Quarto dei Mille a Genova fa da sfondo all’amore tormentato fra due giovani, nella Liguria degli anni Settanta, e a una caccia ai fantasmi che avrà un esito del tutto inaspettato. Si mescolano romance, gotico, thriller e romanzo storico, in un intreccio appassionante e unico nel suo genere.

Che segno vuole lasciare con questo suo scritto e nei lettori? Mi piacerebbe trasmettere ai lettori emozioni profonde, come sempre cerco di fare, ma anche portare alla loro attenzione l’importanza dei punti di vista, per ricostruire una verità complessa e non lineare: la soluzione di un enigma non giunge quasi mai da una sola direzione, è un incrocio di strade interpretative, di testimonianze, di vissuti differenti.

Dove trova l’ispirazione per i suoi libri? Dai frammenti di vita, dalle persone che incontro, dalle vicende che raccontano e da quelle che vivo in prima persona. Ma, soprattutto, dalla conflagrazione fra il quotidiano e la mia passione per i paradossi, per la rottura degli schemi convenzionali, per l’iperbole e la contraddizione, per il conflitto pirandelliano del sé e delle identità. Il contrasto genera le storie più belle.

Quando ha capito di essere portato per la scrittura? La mia professoressa di lettere al liceo era molto competente, brillante nell’insegnamento ma altrettanto esigente. Gli studenti che portava alla maturità con la media dell’8 si contavano sulle dita di una mano. Io ero fra quelli. Anche se scrivo da quando ero bambino e “imitavo”, ricreandoli a modo mio con la macchina da scrivere, i romanzi dei miei idoli, da Tolkien ad Asimov, credo sia stata l’esperienza liceale a farmi capire, grazie alle argomentazioni con le quali la professoressa valutava nel merito i miei temi, che fra le parole che scrivevo c’era “qualcosa di più”.

I prossimi progetti? Un ambizioso Fantasy Gotico a sfondo storico, di respiro internazionale, che mira a toccare le corde sensibili di un pubblico molto ampio. Una scommessa vera e propria, ma non ho l’abitudine di abbassare l’asticella, semmai eccedo nell’alzarla, progetto dopo progetto. Ho già in mente lo step successivo al prossimo, ma è talmente sfidante che per scaramanzia mi scuserete se aspetto ancora un po’ a parlarne. Ci vorranno ancora quattro o cinque anni per arrivare alla prima stesura.

