In questi racconti, come nelle “Novelle brevi di Sicilia”, Andrea Giostra è eccellente narratore; piacciono i suoi scritti, avvincenti, ricchi di idee, insegnamenti, sapori, profumi.

Sono profumi di casa. Uno stile confidenziale, direi ritrattistico. Una forma amichevole se si considera l’uso del dialetto: il parlato della sua famiglia. Usato in paese, nei punti di ritrovo dove “personaggi” sono conoscenti, amici, soliti parlare di questo e di quello tra una bevanda e l’altra, tra un’occhiatina distratta al niente e l’altra attenta alle belle donne.

Non mancano le passioni per la famiglia, il lavoro, il successo. E perché non considerare la possibilità di “essere qualcuno” grazie allo studio, talvolta al sacrificio; l’opportunità di cogliere una buona occasione per essere sé steso, rispettoso degli altri, delle proprie radici, del proprio Paese.

Sembrerebbe sottolineata la cultura dell’opportunità, la sua valorizzazione legata al rispetto non solo delle persone e dei loro comportamenti, ma anche dell’ambiente, del passato, della storia.

Gaudenti gli incontri amorosi, i momenti di passione (con intimità imbarazzante, a dire il vero).

Andrea condisce il tutto con i ricordi d’infanzia. Momenti sì momenti no, tempi belli o brutti; questi ultimi diventano i perni di una buona educazione ricevuta. Le fondamenta di una famiglia, costruita con rigore e regole, sacrifici e voglia di farcela.

La veridicità dei fatti non esclude una trasformazione interiore della nuova generazione poco motivata, senza voglia di arrangiarsi, di ingegnarsi. Gioca con le parole lo scrittore. E sono le parole del vissuto in prima persona; tutto è reale. S’affacciano personaggi ben definiti: sua madre, il padre, lo zio. E ognuno è prodigo di consigli, insegnamenti di vita. L’autore è attento osservatore di comportamenti e abitudini, conosce bene i suoi personaggi e se ne serve per chiarire veri processi mentali.

Oserei definire Andrea Giostra “lo scrittore interiore”. Egli sa mettere a nudo l’animo umano, il cervello e le sue cellule (neuronali e non neuronali); sa stuzzicare l’enorme potenza dell’io interiore.

I racconti diventano quindi delle occasioni per riflettere sulla condizione della vita umana, sui piccoli e grandi problemi, che affliggono l’uomo di oggi. Predilige le occasioni per conversare sulla donna oggi, ne fa un’analisi attenta, approfondita su tutta la problematicità, la realizzazione, la crescita, il prestigio.

Il suo registro narrativo lineare, semplice, gli permette di carpire l’attenzione, rubare il cuore e l’anima del lettore, di entrare nelle vene, nei sensi tutti.

Ho apprezzato tantissimo l’attenzione ai comportamenti tra uomo-donna e la sincerità nel raccontare “l’amore”. Sincerità che, a volte, mi ha spogliato dalle difese.

Cancellerei la parola spogliato. Ah… Ah… Ah…

Maria Addamiano

Chi è Maria Addamiano?

Scrittrice, poetessa e artista di arti visive:

Il libro di Maria Addamiano, “Come un diario”, WIP edizioni, Bari, 2022

Maria Addamiano, legge alcune “Novelle brevi di Sicilia”. La sue Play List:

SINOSSI DEL LIBRO:

“Mastr’Antria e altri racconti” è una raccolta inedita, terminata di scrivere nel 2018, che raccoglie 8 storie siciliane che vedono protagoniste la Sicilia, le Donne e le Passioni. Alcune delle Donne raccontate sono delle artiste… altre, Donne della vita quotidiana siciliana. Donne che l’autore ha conosciuto nella realtà, alcune in modo diretto, altre da confessioni di Donne o di amici!

«Questa è una raccolta di racconti siciliani. Si narra di fatti quotidiani, di vita, di abitudini, di moda, di lavoro, di politica subita più che gestita, di curtigghiu sicilianu insomma. Sono tutte storie realmente accadute e i protagonisti sono riconoscibili solo a chi li ha narrati. Il teatrino è immaginato come al palchetto del Foro Italico, dove la banda musicale suonava in pompa magna e gli ascoltatori nell’attesa si confidavano sottovoce i fatti e gli accadimenti indicibili della città. Qui il teatrino è questo libricino che si sfoglia e si legge velocemente come quando si guarda una foto su Instagram.» (Andrea Giostra)

