Lisa Di Giovanni è nata a Teramo e vive a Roma da oltre vent'anni. Laureata in psicologia, lavora per una società di telecomunicazioni come business manager. È giornalista pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Lazio, è il portavoce di ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale), dove si occupa di pubbliche relazioni e progetti di inclusione sociale, nonché il tesoriere di CardioRes e membro del team rosa AEPI. È inoltre il direttore responsabile del semestrale cartaceo ‘La finestra sul Gran Sasso', membro ordinario S.I.F. e responsabile dell'ufficio stampa P.R. & Editoria da lei fondato.