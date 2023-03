Segnalazioni Letterarie:

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il termine “capolavoro” risulta essere eccessivo. Manca infatti qualcosa di speciale che si incastri perfettamente in questa definizione, perché lo si possa davvero considerare tale. Però rimane il fatto che “La vita intima” di Niccolò Ammaniti, edito da Einaudi, è un gran libro. Di quelli che si bevono tutto d’un fiato, come una bibita fresca nella calura agostana. Dopo anni di assenza, lo scrittore romano ritorna con un’opera potente, forte di un linguaggio maturo, preciso e mai assillante. Un drappeggio narrativo di tutto rispetto ammanta l’intera vicenda in cui la protagonista, la bellissima Maria Cristina Palma, moglie del Primo Ministro italiano, viene scandagliata pagina dopo pagina, passando attraverso le fessure delle sue paure, le incertezze della sua vita, le luci opache dei suoi sorrisi. La trama, che copre un arco temporale di pochi giorni, riconferma una capacità letteraria che appartiene a pochi scrittori in Italia. Per questo è bene leggerlo. Perché “La vita intima” è un’opera multidimensionale che si presta a varie chiavi di lettura introspettiva. Tra le possibili interpretazioni opzionabili, ce ne è una in particolare che più di ogni altra lascia in dote al lettore un insegnamento prezioso, un monito fondamentale per vivere – e vivere meglio. Ovvero la paura e di come la stessa riesca ad incordarci, atterrirci, spingerci a percepire la realtà sotto mentite spoglie, facendoci perdere il contatto con la sostanza oggettiva delle cose. Ma nel contempo, Ammaniti – e con lui la sua protagonista – ci insegna come i timori possano e debbano essere vinti, sconfitti, annichiliti. Per riconquistare così la piena padronanza di sé, per ricominciare a esistere, per principiare la verità. Qualunque essa sia.

Alessandro Orofino

Il libro:

Niccolò Ammanniti, “La vita intima”, Torino, Einaudi, 2023

Ornella Spagnulo

Alessandro Orofino

Alberto Raffaelli

