Il 5 marzo 2023 a Roma, ore 19,00 nella prestigiosa e centralissima Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia in Via Pietro Cossa 40 (Piazza Cavour) si svolgerà il primo di una serie di concerti del 2023 per ricordare i 150 anni della nascita del grande compositore Russo SERGEJ VASIL’EVIC RACHMANINOV.

Nell’occasione si esibirà il pianista italiano amico dell’arte e della cultura Russa MARCO FRANCESCO PALAZZI che è stato allievo del grande pianista Russo Stanislaw Tichonow, sarà accompagnato dall’attrice NATALIA SIMONOVA che presenterà il concerto e traccerà un percorso itinerante della vita del compositore recitando anche alcune poesie di poeti a cui Rachmaninov era legato.

Il Centro Culturale Russia Italia diretto da Evaristo Giuseppe Massa e Irina Yakobchuk, ha ideato questo Evento

per rafforzare il secolare legame artistico musicale e culturale che lega l’Italia e la Russia, perché solo con l’unione culturale dei popoli si può continuare a sperare in un futuro migliore per il mondo intero.