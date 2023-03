By

L’Istituto Internazionale di Cultura e la Fondazione il Vittoriale degli Italiani conferiscono il “Premio Impresa Oggi” a Francesco Panasci, giornalista e manager della comunicazione digitale e culturale. Un riconoscimento a firma di grandi personaggi della cultura e dei media: Francesco Alberoni, Clelia Torelli, Salvo Nugnes, Vito Monaco e Cristina Cattaneo e del coordinatore generale Italo Viero.

“Sono onorato e non aggiungo altro – dichiara Francesco Panasci – anzi colgo l’occasione per informare che sarò ospite in qualità di giornalista e musicista alla Biennale di Venezia il prossimo 5 e 6 maggio”.

Giungono i complimenti del Segretario regionale dell’Ugl Creativi Sicilia, Filippo Virzì: “Francesco è una splendida persona, un professionista poliedrico sempre pronto a mettersi in discussione, rappresenta un invito per noi tutti a fare sempre di più”.

“Ugl Creativi – spiega Virzì – è il Sindacato che lavora per l’identità, i diritti e il lavoro degli artisti italiani, amatori e professionisti, cooperative, gruppi, collettivi artistici teatrali e musicali operanti in luoghi e territori italiani, anche i più periferici con l’intento di promuovere, valorizzare e dar loro visibilità”