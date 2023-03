Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Per Brass Extra Series protagonista la voce e l’emozione del Jazz. In scena Rosalba Bentivoglio in Quintet con lo spettacolo “My Oniric Places” | Domenica 26 marzo ore 18.30– Real Teatro Santa Cecilia

Un progetto artistico innovativo nella ricerca stilistica, con riferimenti pittorici dove protagonista assoluta è la voce. Con queste caratteristiche sarà in scena per Brass Extra Series lo spettacolo dell’artista Rosalba Bentivoglio in Quintet con “My Oniric Places” in cui verrà evidenziata l’improvvisazione nella forma più avanzata dell’interpretazione del jazz Appuntamento domenica 26 marzo alle ore 18.30.

La stessa Bentivoglio dichiara sul suo spettacolo “La voce è l’unico legame tra silenzio e parola e, come nei Suoni Invisibili di Italo Calvino, voglio dare simbolicità per andare a ricostruire quelle relazioni sommerse; quindi mettere in scena tanto la sperimentazione che avviene in ambito colto, come ricerca sul linguaggio, quanto i liberi passi che attingo nel territorio delle improvvisazioni jazz. I SUONI, come macchie di colori contrastanti ma in perfetto equilibrio fra loro, è così che vedo nelle composizioni musicali e intrecci vocali, come un intelletto compositivo – Equilibri dinamici dunque, come Kandinsky traccia in pittura mentre John Cage percepisce in suoni”.

Verrà proposto uno spettacolo di Jazz più europeo innovativo e fresco nella ricerca stilistica, con riferimenti pittorici. Con un repertorio di “brani originali”, in cui viene alternato qualche standard songs dalla stessa Bentivoglio rivisitato, due di questi sono “Something tells me”di Jane herbert Hall compositrice e compagna del famoso chitarrista Jmmy Hall, e “Loose Bloose”di Bill Evans, composizioni a cui Rosalba ha apposto il testo poetico. Sul palco del Teatro Santa Cecilia, l’artista sarà accompagnata dal chitarrista Paolo Sorge, dai sax di Samyr Guarrera,da Claudio Ursino al contrabbasso e Francesco Cusa alla batteria.

E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup