Andrea e Sara: segreti letterari e non solo…

Della coppia Andrea Ansevini e Sara Marino eravamo convinti di sapere tutto o quasi, invece non è così.

Tanto per cominciare, vi facciamo presente che lo scorso 3 dicembre 2022 a Milano, in occasione del 5° concorso nazionale “La pelle non dimentica” hanno ricevuto un premio speciale “A quattro mani” nella sezione “Racconti a tema di genere” con il racconto “Il coraggio di Sandra.”

Quanto ai libri, hanno molta carne al fuoco, però causa il poco tempo e impegni di entrambi, tutti i loro progetti di cui avevano parlato tempo fa, anche se lentamente, stanno procedendo.

Uno di questi si sta avviando verso la conclusione.

Tra non molto, ci dicono, uscirà un libro di racconti che spazierà tra il genere fantasy, l’horror e vari riferimenti biografici con elementi fantasy, tratti da loro situazioni.

Più avanti, non si sa quando, usciranno ben tre libri, al momento “work in progress”: un libro ambientato in altri mondi, un altro in un hotel, un altro su commissione.

Vi ricordiamo che fino lo scorso anno, assieme avevano condotto tre edizioni del noto programma online “Il salotto culturale di Andrea e Sara”.

Nato sotto il lockdown grazie alla loro voglia di collaborare assieme, tutto ciò è stato reso possibile grazie ai loro interessi in comune: partendo dal parlare di loro libri, con il tempo, li hanno portati a creare occasioni per confrontarsi con autori di vario genere.

Al di là di alcuni problemi accaduti recentemente, tutto è provvisoriamente finito, ma non però la loro voglia di scrivere.

Andrea ha proseguito il suo cammino da solo con un nuovo programma, “Il salotto culturale di PALM”, che si rifà sulla falsa riga del vecchio salotto culturale; Sara, al momento, è in stand by.

Se nella prossima edizione li rivedremo assieme, questo non lo sappiamo, però, ci dice Sara, ponderando meglio gli ospiti e mettendo dei paletti più rafforzanti con alcune persone sconosciute, tutto si potrebbe fare di nuovo, ovviamente, impegni vari permettendo di forza maggiore.

Da quel che ci dicono, grazie alla loro fantasia, hanno nuovamente intenzione di prendere a nuovi concorsi letterari con nuovi racconti.

Sara e Andrea sono una coppia straordinaria che viaggiano spediti come treni.

Andrea è un tipo vulcanico, una ne fa, un milione ne pensa. Sempre disponibile e pronto ad aiutare, dove può, a chiunque. Da quel che sappiamo, è anche un sonnambulo, perché spesso scrive fino all’alba.

Entrambi sono anche simpatici. Spesso, si ritrovano a ridere quando si accordano su loro progetti o quando conducevano assieme, perché proprio per la simpatia che hanno, mettono allegria a tutti.

Tutto ciò li aiuta anche sotto il punto di vista letterario, per via delle idee che hanno per via della sua fantasia e creatività che possiedono.

Nell’attesa di ritrovarli con l’uscita del loro primo libro, presto speriamo di ritrovarli assieme a presentare i loro libri, soprattutto come accaduto nel 2022, al Salone Internazionale di Torino, magari proprio con questo libro di arrivo imminente.

I due autori, più volte hanno manifestato di fare assieme presentazioni di coppia; ne avevano alcune in programma, ma sono state al momento sospese per impegni più importanti, quindi un giorno, perché no!

Di qui a breve, cosa ci saprà riservare questa coppia?