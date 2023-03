Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il libro sul fenomeno dei Big Data e sugli effetti della globalizzazione scritto da Angelo Deiana e Carmelo Cutuli sarà presentato il 21 marzo alla sala stampa della Camera dei Deputati

“The World To Come”, il nuovo libro di Angelo Deiana e Carmelo Cutuli, con la prefazione di Roberto Menotti per Giacovelli Internationals, sarà presentato in conferenza stampa alla Camera dei deputati martedì 21 marzo alle ore 16.00.

L’opera affronta in modo rigoroso, ed al contempo accattivante, il tema della globalizzazione studiandone l’impatto sulla nostra vita quotidiana. Gli autori ci conducono in un viaggio che parte dalle origini del fenomeno fino a giungere ai suoi possibili sviluppi futuri, mettendone in evidenza gli aspetti più significativi e le implicazioni sulla società e sull’individuo. Attraverso una dettagliata analisi, il libro evidenzia i fenomeni che negli ultimi decenni hanno caratterizzato il mondo “globalizzato”, esplicitando i rischi e le opportunità che si pongono oggi all’umanità, attraverso una riflessione su temi cruciali (sviluppo tecnologico, cambiamento continuo, resilienza economica) e sui possibili scenari futuri.

“Questo libro – ha dichiarato Angelo Deiana, Presidente di CONFASSOCIAZIONI – vuole essere uno strumento utile a stimolare le persone e le organizzazioni nella gestione del cambiamento in modo responsabile così da avere un buon approccio verso il futuro. In sintesi, è una guida, coerente ed accessibile anche a chi non ha una conoscenza approfondita del tema, costruita per governare, e non subire, le innovazioni che stanno trasformando il mondo in modo rapido ed inesorabile. Guardiamo ad esempio quanta influenza IA e Big Data stanno avendo nelle nostre vite e nell’economia mondiale e come i dati stiano diventando un asset critico nel Mondo 5.0 e stiano indirizzando, già oggi, l’economia mondiale prossima ventura”.

“In 30 anni di Internet – ha affermato Carmelo Cutuli, Presidente Confassociazioni Sud Italia – abbiamo affrontato tre grandi crisi economiche e un’accelerazione della globalizzazione. La sfida attuale è adattarsi ai cambiamenti repentini, tenendo conto delle differenze tra tecnologia e biologia. Attraverso questo lavoro, ci proponiamo di apportare il nostro contributo al dibattito internazionale su questioni cruciali che interessano la società in questa nuova e velocissima fase della globalizzazione”.

“La globalizzazione ha avuto un impatto notevole sulla nostra vita quotidiana – ha evidenziato Gianni Lattanzio, Presidente di Confassociazioni International -. L’ausilio che può dare il libro “The World To Come”, a mio avviso una guida vera e propria, ci permette di gestire le innovazioni che si avvicendano nei nostri giorni. Tutto, oggi, è opportunità così come tutto è sfida, dipende dalla consapevolezza che ognuno di noi ha nel saper gestire i processi innovativi”.

“Le meraviglie tecnologiche che spesso diamo per scontate – ha proseguito Roberto Menotti, Senior Advisor – International Activities di Aspen Institute Italia ed Editor-in-Chief di Aspenia online e autore della prefazione di The World To Come – non sono miracoli insondabili, né devono spaventarci come se fossero creazioni di geni del male: sono il risultato di una lunga successione di piccoli passi, come complessità che si costruisce su complessità. La tecnologia è uno dei figli della creatività, come l’arte e la filosofia”.

“Il nostro – ha concluso il Presidente di CONFASSOCIAZIONI Angelo Deiana – che amiamo definire libro-piattaforma vuole contribuire al dibattito internazionale sui cambiamenti epocali che stanno avvenendo nel mondo. Non si tratta di una semplice istantanea dello Zeitgest, quanto di una prospettiva multidisciplinare, complessiva ed equilibrata del mondo che stiamo vivendo e, soprattutto, di quello che verrà”.