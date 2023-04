“Un bel sogno!” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il sogno è un desiderio ed una speranza di raggiungere un obiettivo o di realizzare qualcosa che ci faccia stare meglio. Sognare ad occhi aperti è una delle cose più comuni che facciamo,ma anche tra le più intime. Gli intransigenti ed i cultori dell’efficienza,sostengono che sognare ad occhi aperti sia una perdita di tempo,ma gli studi rivelano il contrario. Secondo lo psicologo Eric Klinger dell’Università del Minnesota sognare ad occhi aperti favorisce un vantaggio evolutivo in questa capacità di distrazione della mente. Questo si può verificare in caso di stress, frustrazione o noia, quando ci sentiamo fuori posto nel mondo reale, e così immaginiamo situazioni alternative. I sogni ad occhi aperti che si ripetono, in particolare quelli d’evasione, possono significare che dobbiamo cambiare qualcosa nella nostra vita. Questo è il pensiero di Kahlil Gibran:”e come i semi che sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera. Fidatevi dei vostri sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità.” In questo momento così drammatico per la perdita del lavoro,la povertà che aumenta, la guerra presente in troppi luoghi del pianeta e la tristissima situazione della fame e delle malattie in tante parti del mondo, sono sicura che tante sono le persone che sognano di farcela e poter vivere meglio. Questo è il sogno più presente nella nostra mente e non deve essere ostacolato, ma aiutato con accordi e norme lungimiranti che migliorino la condizione di vita di tutti i cittadini del Mondo che hanno molti doveri,ma devono avere anche il diritto alla vita condotta all’insegna del rispetto. Tante sono le persone che sognano e desiderano la pace ed altrettante quelle che desiderano il lavoro che garantisca loro una vita dignitosa. Non possiamo tradire il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti senza garantire loro la possibilità di istruirsi e poi di lavorare e tutto è garantito da regole che devono essere solide e capaci di creare e garantire il futuro Quando un sogno si avvera per crederci dobbiamo stropicciarci gli occhi per capirne la verità,è come uscire da un tunnel buio ed è quella luce che improvvisamente cambia che quasi ci acceca che ci regala il cambiamento tanto desiderato Migliorarsi per noi e per gli altri è una cosa meravigliosa che ci dona davvero tanto e vivere confrontandosi all’altro è fondamentale per capire il bisogno di reciproca accoglienza che arricchisce l’umanità. E’ necessario comprendere la natura dell’umanità per conoscerne i bisogni e le condizioni minime per la vita e cercare un progresso globale ed indispensabile per ogni punto del nostro pianeta. Quante volte ci troviamo imbambolati con gli occhi fissi verso il soffitto? Oppure incantanti a guardare fuori dal finestrino di un tram, rapiti dai nostri pensieri? Secondo gli psicologi, i sogni ad occhi aperti occupano la metà della nostra attività mentale e ci aiutano a realizzare i nostri obiettivi, ci rivelano le nostre speranze più intime, i desideri e le paure. Auguriamoci di non smettere mai di sognare e di desiderare di migliorarci e quindi :”Buon sogno a tutti!”.