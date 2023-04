V Edizione Premio Letterario “LA ROCCA” 

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Giunge alla quinta edizione il Premio Letterario “LA ROCCA”.

A crearlo, idearlo e organizzarlo è la scrittrice e docente Nina Miselli nota autrice emiliana che vanta alle spalle la pubblicazione di diversi libri, l’ultimo in ordine di uscita si intitola “Diario di un tumore maligno”.

Grazie alla collaborazione del Comune e della Proloco di Montecchio Emilia (RE), la kermesse si svolgerà sabato 1 aprile alle ore 17:00 all’interno del castello medievale di Montecchio e vedrà sul palco diversi ospiti che hanno a che fare con il mondo della letteratura e verranno premiati con prestigiosi premi di riconoscenza a seguito del loro impegno che stanno dando e hanno profuso al mondo della letteratura italiana.

A salire sul palco ci saranno diversi ospiti.

Agostino Spolaore e Roberto Riccioni, di Radio Padova, dove all’interno del programma “Radio Studio 91 Live” tutti i martedì sera fanno vari collegamenti da Medjugorje e intervistano ospiti importanti con i loro libri.

Christian Spaggiari, regista del film “La rugiada di San Giovanni” che parla della vita di Liliana Manfredi Del Monte. È anche produttore cinematografico, scrittore, sceneggiatore, fotografo. Ha diretto anche il film drammatico “Come in terra così in cielo (Italia, 2014)”

Andrea Ansevini, scrittore e artista poliedrico a 360 gradi ormai. Di origine marchigiana, noto al grande pubblico e conosciuto in ambito nazionale, sarà premiato per i suoi libri, in particolare per i bestseller “Oltre la porta” e “Dietro la porta” (Le Mezzelane Casa Editrice) assieme a “Morte nell’acciaieria” (Dragonfly Edizioni). Nella sua carriera ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali. Da tre anni a questa parte conduce con molto successo di pubblico dirette online dove intervista vari autori e autrici; dapprima in coppia con Sara Marino e Francesca Compagno, ora con Lidia Borghi Sagone e la coppia Patrizia Stelladimare Giardini e suo marito Marcello Moscoloni. La stessa Nina Miselli e Liliana Manfredi Del Monte sono state sue gradite ospiti.

Sergio Camellini, noto poeta modenese nativo di Sassuolo che vanta numerosi riconoscimenti italiani e internazionali. Noto psicologo è anche membro della Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia sessuale, Sede Sispse Onlus di Torino. Studioso d’Arte Povera della civiltà contadina e dei mestieri, ha fondato anche un Museo Agreste sull’Appennino emiliano.

La sua penna descrive spesso temi come il rispetto reciproco, tracciando nei suoi versi elementi di vita e valori da sempre noti su linee di libertà.

La serata sarà animata da intermezzi musicali a cura di Luigi Brindani.

Le premiazioni saranno a cura del sindaco di Montecchio, Dott. Fausto Torrelli.

Assieme al primo cittadino ci saranno a consegnare i premi la signora Liliana Manfredi Del Monte, Fabio Bertani (presidente della Proloco), Alessandro Zelioli (giornalista e scrittore) e la stessa ideatrice, Nina Miselli.

Presenta la serata Eugenio Pattacini con Angela Angolano e Veronica D’Onofrio.

La suggestiva location si trova in Via Alfonso d’Este 5, Montecchio Emilia.