“Amo… Ergo sum”, questo il titolo dell’opera di poesia del poeta madonita Antonello Di Carlo, edita da Rupe Mutevole di Parma nel febbraio del 2023, è tra i 135 libri proposti per la prima edizione del Premio Strega Poesia, riconoscimento, quest’ultimo, che segnala la produzione italiana di più alta qualità letteraria e significato nel mondo contemporaneo.

Dopo l’accoglimento straordinario di “Viaggio in Sicilia”, “Viaggio in Emilia e in Romagna” e la silloge poetica “Lirici riverberi”, l’autore ritorna con la sua ultima produzione che lo vede impegnato in diversi concorsi letterari.

“Amo… Ergo sum!” è un volume di 460 pagine di puro e poetico lirismo che si avvale di una prefazione di Francesca Luzzio e della postfazione di Cinzia Baldazzi. Dai versi di Antonello Di Carlo emergono una condizione esistenziale e una riflessione su alcune problematiche attuali che, nel momento stesso in cui il poeta le esplica, determinano nell’Io non solo una liberazione, una catarsi, una barriera a difesa delle offese che la vita riserva, ma anche il raggiungimento della verità.

Dotato di solida cultura, il poeta spazia dal mito greco alla poesia d’avanguardia, dando voce al suo poliedrico sentire, soprattutto per esplicare il suo rapporto verso l’amore a 360°.

Alla prima edizione del Premio Strega poesia concorrono 135 libri, tutti pubblicati tra gennaio 2022 e febbraio 2023. Il Comitato scientifico, composto da:

– Maria Grazia Calandrone;

– Andrea Cortellessa;

– Mario Desiati;

– Elisa Donzelli;

– Roberto Galaverni;

– Valerio Magrelli;

– Melania Mazzucco;

– Stefano Petrocchi:

– Laura Pugno;

– Antonio Riccardi;

– Enrico Testa e Gian Mario Villalta, sceglierà i cinque finalisti, che saranno annunciati il 19 maggio al Salone del libro di Torino.

Da parte di tutta la redazione i migliori auguri ad Antonello Di Carlo.

Il libro:

Antonello Di Carlo, “Amo… Ergo sum”, Rupe Mutevole ed., Parma, 2023

https://amzn.eu/d/2KS9tr2

Link:

https://maremosso.lafeltrinelli.it/approfondimenti/di-carlo-domeniconi-donadio-donini-poesie