Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Venezia magia pura, città incantevole di fascino e mistero, una città dove si viene rapiti dalla sua straordinaria bellezza e magnificenza; Venezia è un insieme di culture, arti, filosofie, di mercanti e di antiquari, di letterati e di poeti, viandanti e pellegrini, scrittori e seduttori, conosciuta per la sua architettura unica, formata da 118 isole unite e da oltre 400 ponti, separata dai canali che fungono da strade, conosciuta anche come città dell’amore.

Chi non conosce Giacomo Casanova, è stato uno dei più grandi seduttori, famoso in tutto il mondo, audace e libertino il Casanova, un vero e proprio personaggio del ‘700, tanto che la città di Venezia l’ha voluto omaggiare aprendo un Museo interamente dedicato alla sua vita e un’importante Galleria d’Arte di Venezia, Venice Art Gallery, a maggio intitolerà in suo onore una Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea, dove 71 artisti da vari Paesi: Chile, Uruguay, Canada, U.S.A., Romania, Serbia, Francia, Olanda, Messico, Brasile, Kazakistan, Polonia, Albania, Croazia, Pakistan, Corea del Sud, Taiwan e Italia, si riuniranno nell’espressione dell’arte per ricordare o comunque dedicare chi vorrà, un loro dipinto a questo grandissimo rubacuori e alla stupenda e incantevole città della Serenissima.

Giacomo Casanova non è stato solo un avventuriero, egli fu filosofo, un poeta, un agente segreto, un diplomatico e scrittore, il più importante dei suoi scritti resta Storia della mia vita, fatto di viaggi, avventure ma soprattutto di incontri galanti, altri sono La sonata dei cuori infranti, Il duello, Lana caprina. Epistola di un licantropo.

Nacque a Venezia il 2 aprile del 1725 allevato dalla nonna in quanto il padre morì quando aveva 8 anni e la madre era un’attrice veneziana sempre in viaggio; a nove anni viene mandato a Padova e nel 1737 si iscrive all’università per laurearsi in Diritto.

Le sue avventure amorose nel tempo gli costarono una persecuzione degli inquisitori veneziani, inasprita da una condotta di libertinaggio, immoralità e scostumatezza e viene condannato al carcere, ma le sue amicizie patrizie riescono ad alleggerire la pensa e forse anche appoggiato per l’evasione dalle prigioni.

Dopo la sua fuga dai Piombi di Venezia, a Parigi conosce la marchesa d’Urfé, nobildonna ricchissima e stravagante, con la quale intrattiene una lunga relazione, spendendo in lungo e in largo il denaro che lei gli mette a disposizione.

Finisce la sua vita come bibliotecario nel castello del conte di Waldstein a Dux, in Boemia, deriso dalla servitù e considerato il resto di un’epoca ormai svanita. In quegli anni dà vita alla Historie de ma vie. Muore il 4 giugno 1798.

La sua filosofia seduttiva lo portava ad avere la capacità e la volontà di amare veramente le donne che conquistava, interessandosi realmente dei loro sentimenti.

La Venice Art Gallery ospiterà la Mostra di Casanova dal 13 al 27 maggio, curata e organizzata dalla direttrice Maestra d’Arte e artista Monica Isabella Bonaventura, in questo periodo Venezia festeggia la “Sensa”, festa che quest’anno cade il 21 maggio, richiamando moltissimi visitatori attratti di rivivere la millenaria storia della Serenissima con il mare e con la pratica della Voga alla Veneta.

La festa della Ascensione (in dialetto veneziano Sensa) era una festività della Repubblica di Venezia in occasione del giorno dell’Ascensione di Cristo). Essa commemora due eventi importanti per la Repubblica: il 9 maggio dell’anno 1000 quando il doge Pietro II Orseolo soccorse le popolazioni della Dalmazia minacciate dagli Slavi. Il secondo evento è collegato all’anno 1177, quando, sotto il doge Sebastiano Ziani, Papa Alessandro III e l’imperatore Federico Barbarossa stipularono a Venezia il trattato di pace che pose fine alla diatriba secolare tra Papato e Impero.

Il 13 maggio alla h. 16 la Venice Art Gallery inaugurerà questa importante Mostra Internazionale di Arte Contemporanea con la presenza di artisti che esporranno, pubblico, commercianti d’arte, collezionisti e amanti dell’arte e il Prof. Giorgio Gregorio Grasso, Storico e Critico d’Arte, ci intratterrà e parlerà dell’arte in generale per poi lasciare spazio agli ospiti che renderanno la Mostra ancor di più rilevante e importante.

Gli ospiti d’onore invitati sono:

Madrina – Mariella Sapienza: attrice, autrice, presentatrice, performer e influencer sostenibile, scrittrice e pittrice. Frequenta la scuola di teatro e dizione per sei anni con la compagnia teatrale “I Ciclopi”. Partecipa a più di trenta film realizzati tra il 2014 e il 2022, tra cui “Il Signor diavolo” di Pupi Avati. E’ produttrice, attrice e protagonista di alcuni videoarte come “Il riscatto della Pace” e “Cuore puro”, quest’ultimo in lista al David di Donatello. Ha partecipato a vari film cortometraggio trasmissioni tv e videoclip. Mirella si dedica con grande passione anche alla scrittura e scrive un racconto autobiografico contro la violenza sulle donne “Cuore di bambola” e vince il terrzo premio “Area Cultura” e il primo premio con “Donne d’Amore”. Ultimamente si dedica con successo alla pittura che va dal figurativo all’astratto, utilizzando la tecnica di paper and glue con colori acrilici.

Deborah Scarpato: laureanda in Storia all’Università di Venezia, acquisendo esperienza e conoscenza anche di lingue stranire, inizia a scrivere articoli di pregio e grande interesse sia per la Storia che per l’Arte e diventa Redattore per “Il Quotidiano dell’Arte”, un quotidiano dell’arte. Pittrice figurativa per passione, vince vari premi prestigiosi e ottiene critiche e recensioni da importanti critici d’arte. Da molti anni è Manager della Venice Art Gallery e Collaboratrice del prof. Giorgio Gregorio Grasso, titolare della stessa.

Viviana Forlin: laureata in Magistrale Progettazione e Gestione dell’Intervento Educativo nel Disagio Sociale presso l’Università di Bologna con lode. Da sempre si è interessata al mondo dell’educazione, della pedagogia, della devianza e della tutela e protezione dei minori, ha svolto un tirocinio formativo presso una comunità educativa nel padovano, dove ha proposto anche un progetto innovativo di alfabetizzazione alla lingua italiana come L2 in modalità “virtuale”, e presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna affiancando figure importanti e di rilievo nel mondo della tutela minorile come i giudici onorari e i giudici minorili. Attualmente lavora presso una Comunità Educativa Residenziale per i Minori a Marghera – Venezia, dove grazie alla sua formazione progettuale, propone progetti e interventi su vari livelli volti allo sviluppo della personalità, delle capacità e dell’autonomia dei ragazzi ospiti.

Aldo Biasibetti e Maria Serafin: fanno parte dell’Associazione Storico-Culturale i Patrizi Veneti e tramandano la cultura e le tradizioni dei costumi e danze d’epoca. Aldo è artigiano esperto e creatore di calzature d’epoca per importanti negozi storici di Venezia. Maria è scrittrice, direttrice e organizzatrice di eventi storici, appassionata di storia in particolar modo della Serenissima e della decadenza dei Patrizi e delle loto antiche dimore, le famose Ville Venete; si dedica con grande impegno allo studio e ricerca dei costumi e danze del ‘600-‘700 e ‘800. Ex infermiera professionale, con la sua capacità e preparazione, per molti anni ha lavorato assistendo pazienti in un sanatorio e ha dedicato un libro autobiografico “Il giaginto blu”, alla memoria degli infermieri e dottori che hanno dato la loro vita durante la pandemia da Covid 19. Maria nell’occasione della Mostra presenterà il suo libro.

Durante la Mostra ci saranno anche due ospiti speciali:

Max Sebastiani: fotografo professionista, conosciuto anche come ritrattista e reportage, è sempre presente con i suoi scatti a eventi di cinema, spettacolo, sport e altre celebrazioni. Apprezzato per le sue tecniche avanzate di fotografia è sempre alla ricerca della perfezione, abbinando tecnica con la propria capacità interiore di cogliere l’attimo. Realizza book fotografici e servizi di moda in sala posa, still-life indirizzato al mercato pubblicitario. Durante l’inaugurazione verranno eseguiti degli scatti da Max, regalando attimi indimenticabili.

Manuele Boscolo in Arte Manucomix: artista, fumettista e caricaturista, Frequenta il liceo artistico a Venezia e la Scuola del fumetto a Milano specializzandosi nel tempo nell’arte delle caricature. Inizia con i “papiri” di laurea e poi viene chiamato per importanti eventi e cerimonia. La sua esperienza e conoscenza lo porta a specializzarsi anche nell’arte dei murales, a Cibiana di Cadore (BL) collabora con la Proloco ad un progetto didattico, mirato per i bambini della scuola locale proprio per l’arte. coopera e sostiene progetti per l’integrazione e coesione, sostenendo che la “disabilita” non deve essere un limite ma una qualità agigunta per un panorama artistico diverso. Sono migliaia i volti che ha disegnatom con uno stile sintetico e comico.

Durante l’inaugurazione eseguirà e donerà caricature ai presenti.

Arte nell’Arte per l’Arte, questo è uno degli obiettivi che la direttrice si pone di raggiungere ogni volta che cura e organizza un evento, unificare non solo per le tecniche e gli stili ma anche fondere e comprendere artisti di varie nazionalità nel linguaggio universale dell’arte. È rilevante e pregevole oltre che stimolante per gli artisti stessi e per la V.A.G. il senso e la percezione di quanto sia fondamentale mischiare le varie etnie globali, un insieme di ricchezza, cultura e tradizioni; l’espressione dell’Arte diventa una soltanto e gli artisti che partecipano in questa Mostra sapranno dar vita alla loro passione in qualcosa di vero, comunicativo e sociale per poter espandere ancor di più la bellezza della loro arte e del proprio Paese.

Gli Artisti che partecipano alla Mostra di Casanova sono 71:

AANIA S KAN – Pakistan

ALEXANDRA VAN DER LEEW – Olanda

AMBER (Ambra Ceragioli) – Italia

ANGELA MANFREDI – Italia

ANNA CRISTINO – Italia

ANNARITA CAMPO – Italia

ANTONIO FIESOLI – Italia

CARLA TOPAN – Italia

CHAN, CHIA-LING – Taiwan

CINZIA SARCINIA – Italia

CRISTINA CASTELLANI – Italia

DEBORAH SCARPATO – Italia

DINORAH GUTIERREZ – Uruguay

EMMA GARCIA – U.S.A.

ENRICA SOLIGON – Italia

EVA CARESIO – Italia

FABIOLA LORELINE VIZZINI – Italia

FLAVIA ALVES – Brasile

FRANCESCO MARCUZZO – Italia

FRANCESCO MIRARCHI – Italia

FUJI (Giuseppe Fusi) – Italia

GIADA BET – Italia

GIOVANNA CUTRONE – Italia

GIULIA CERNETIG – Italia

GRAZIELLA BASSETTO – Italia

IULIA MIHALCEA – Romania

JACEK ROZMIAREK – Polonia

JANOS BERGAMAN – Canada

JARBEN WANG – Taiwan

KETTY LA ROSA – Italia

LORELLA LAURICELLA – Italia

LORETA ZAGO – Italia

LUANA ADALFI – Italia

LUCA CISTARO – Italia

MANUELE BOSCOLO – Italia

MARIA CONSTANTINESCO – Romania

MARIA CRISTINA RUMI – Italia

MARIA DEGAN – Italia

MARIA DELOS ANGELES PEREZ – COTAPOS – Chile

MARIELLA SAPIENZA – Italia

MARIQUITA (Irene Manente) – Italia

MASSIMO PANESE – Italia

MASSIMO ZANETTI – Italia

MICHAEL KAZEMI – Corea del Sud

MICHELA FRANCESCATO – Italia

MIMOZA AJAZI – Albania

MONICA ISABELLA BONAVENTURA – Italia

NADIA FERRARI – Italia

NATASA MILICEVIC-NATALI – Serbia

NICA DEGAN – Italia

ONESIMO AVILA LARA – Messico

PAOLA DI BIASE – Italia

PAOLO DAMIANI – Italia

PASCALE DEFRANCQ – Francia

REVEYLAN (Tarcisio Reveylant) – Italia

ROBERTA LAZZARO – Italia

ROBERTA PIRON – Italia

ROBERTO AZZOLINI – Italia

ROBERTO MOLTENI – Italia

RUDY HENDERSON – Messico

SABRINA AURELI – Italia

SANDRA ANDREETTA – Italia

SANDRA FAGNOL – Italia

SELENE SALAS FOX – Messico

SILVANA RELJIC – Croazia

STEFANO FREDDI – Italia

UMBERTO GAGLIANO – Italia

VINCENZO BONO – Italia

VINCENZO TORELLA – Italia

YULIA VOLOSHINA – Kazakistan

WILLIAN DE PAULA RIZZO – Brasile

Una Mostra quindi che ricorda un personaggio amato e odiato nello stesso tempo, che lo si ricordi o no nei dipinti degli artisti, sarà sicuramente straordinaria e di grande bellezza poter ammirare le opere di artisti internazionali che hanno dato vita a questa esposizione.

La Galleria si trova nel Sestier di Dorsoduro – Campo San Barnaba, Calle del Traghetto 2799 – 30123 Venezia

Monica Isabella Bonaventura – Maestra d’Arte