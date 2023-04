Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI

Una telefonata può cambiare la vita. Una storia di tante donne. Nel suo libro “Diario di un tumore maligno” l’autrice riesce a dire cose che nessuno dice. Racconta il dolore. Racconta la speranza. Racconta la solitudine di una donna, avvolta dal suo male e dalla sua sofferenza. Ci riesce in modo sofferto e coinvolgente, trasmette con garbo, senza disperazione, in modo spirituale, il calvario quotidiano di una donna che combatte il suo male. Un libro dove è il tempo a dominare e a scandire la discesa agli inferi in cui sgomento e tormento annientano ogni fiducia estrema, mentre il mondo incurante prosegue il suo avvicendamento esistenziale dal quale ci si sente avulsi. Ed è il senso di estraniamento ad accrescere un’angoscia devastante che rende inermi nell’inerzia, in una bulimia di sentimenti che non conosce alcun temporaneo appagamento. Ma nella sofferenza che rinveniamo la più illuminante delle lezioni in grado di dare senso al tutto, perfino al dolore. Ognuno vive la propria malattia in modo diverso e l’autrice lo fa attraverso un dia rio, ella trascrive tutte le proprie emozioni di impulso e con sincerità…

BREVE DICHIARAZIONE DELL’AUTRICE SULLA SUA OPERA:

Gaetana Miselli, in arte Nina Miselli, ha pubblicato Diario di un tumore maligno su Amazon. E dice: «Ho scritto questo Diario per sfuggire alla realtà che stavo vivendo, ero un modo per far parlare la vera me e togliere quella maschera che indossavo ogni giorno per la mia famiglia. Ho pubblicato il libro perché da ogni copia acquistata il guadagno sarà consegnato alla ricerca contro il tumore al seno».

Dice di sé Nina Miselli: «Ho iniziato a scrivere all’ età di otto anni, all’inizio era un modo per comunicare i miei sentimenti, essendo timida non riuscivo spesso a parlare. Ma poi ho compreso, cosa significasse scrivere per me. Ogni volta che inizio un nuovo libro, è come se avessi il mondo tra le mani, mi sento viva. Consapevole che nei miei libri c’è la mia fantasia, la mia anima e pagina dopo pagina è messo a nudo dai miei lettori.»

Chi è Nina Miselli?

Membro dell’associazione teatrale Sipario Aperto di Montecchio Emilia. I suoi libri sono venduti alla Feltrinelli Amazon Mondadori Ibs. Presente con i suoi scritti in numerose antologie on-line. Ha vinto premi letterari; Ha effettua comparse televisive. Organizza e crea Eventi e Premi letterari

Nina Miselli:

https://www.facebook.com/nina.miselli

https://libro.cafe/profilo/647/nina-miselli/

https://www.hoepli.it/autore/nina_miselli.html

Il libro:

Nina Miselli, “Diario di un tumore maligno”, AMAZON:

https://amzn.eu/d/exRLjQP