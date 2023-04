…E LA CAGNOLINA PARLO’: LA STORIA DI ELFIE | di Daniela Cavallini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Amiche ed Amici carissimi, oggi, grazie al caro Amico e Scrittore Rumeno Alexander Teodorescu, vi riferisco un aneddoto reale, inerente il comportamento della Sua cagnolina Elfie – una candida Bichon – raccontato da papà Alex con una fiaba dolcissima…

…E LA CAGNOLINA PARLO’: LA STORIA DI ELFIE

Un altro anno è passato! Le nostre ossa scricchiolano sempre più forte, anche dolorosamente, ma non è questo che mi preoccupa. La grande preoccupazione è Elfie, la nostra bichon! Da un po’, si comporta in modo strano. Le piaceva sempre stare con me e manteneva le sue abitudini : si leccava le zampe con passione, fissava i miei occhi e quando si assicurava che fossi al mio posto, si sdraiava su un fianco o sulla schiena e si addormentava. Da quasi tre settimane, ricordo il giorno esatto – il 21 gennaio – ha cambiato totalmente le sue consuetudini.

Mentre inizio le lezioni online con i nipoti, lei si mette in marcia dalla camera da letto – o da dove viene -, batte la zampina sul suo lettino di fronte alla mia scrivania e, con un salto da pantera elastico ed elegante, salta sul divano, si siede nella posizione “seduta”, a testa alta e gli occhi puntati verso di me. L’intensità dello sguardo, così umano, mi faceva spesso dire:

“Dai, parla!”

Il 31 gennaio, Elfie ha iniziato a tossire, una tosse secca. Osservandola da vicino ogni giorno, ho notato che ogni volta che avevamo un incontro con i nipoti su Zoom, Elfie mostrava segni di disagio, sempre più evidenti, più forti, dopo di che seguiva la crisi di tosse. Gli ho subito misurato la temperatura, non aveva febbre, Il suo naso… era freddo. Quando ho terminato la lezione d’inglese con Vlad, l’ho portata fuori, nel Jardin Mozart dove ha invitato le sue amiche – Bella e Gioia – in una folle corsa sul rondò in mezzo al giardino: tre palle di neve in un’irresistibile tarantella sul prato verde. Bella si girò di nuovo, Gioia ebbe il tempo di saltarle sopra, ma colpì Elfie. Non so cosa si siano dette nella loro lingua, “pardon” o forse anche “sihtir” (vai al diavolo), ma hanno continuato la corsa. La prima ad abbandonare è stata Bella, la più giovane, poi Gioia e, infine, Elfie che ansimando, andò a ricevere la sua ricompensa: le coccole dei presenti nel parco.

Elfie ha sempre avuto un rapporto speciale con noi umani. Preferiva e tuttora preferisce la nostra società. Passava velocemente accanto a ciascuno, ricevendo le loro carezze come doveroso tributo. Alla fine, come ultima esibizione del giorno dedicata ai suoi ammiratori, come sua abitudine saltò in grembo alla “mamma” di Chupette, un “giocattolo” di Yorkshire Terrier, inventandosi qualcos’altro: le ha afferrato il braccio con entrambe le zampe. Una prima! Ogni tanto girava la testa e mi cercava con i suoi grandi occhi neri. Aveva paura che me ne andassi senza di lei o, peggio ancora, che mi avvicinassi alla sua rivale. Questo è tutto ciò di cui avevo bisogno, Elfie stava solo aspettando che accarezzassi Bella. Stava diventando una leonessa! Sono rimasto nel parco fino all’orario di chiusura.

Eppure la sua tosse mi ha turbato. Forse dovrei portarla dal veterinario…

“Questa non è la tosse di un malato”, disse Luiza, la mia dolce moglie. Ascolta, sembra schiarirsi la gola.

Luiza, affetta da bronchite asmatica cronica, è un’autorità sulla tosse. In effetti, siamo tutti esperti dalla pandemia. Quando qualcuno tossisce o si schiarisce la gola, intorno a lui si crea un vuoto. Non c’è stato nulla di che stupirsi che il sintomo di Elfie fosse presto diventato l’argomento del parco. Stavo giusto contando tra i presenti, quanti fossero propensi per una visita medica e quanti contrari, quando la vicina di casa, la signora Verdi, è apparsa nel vialetto con il suo cane, Othelo, un bassotto grigio, sempre rilassato e cordiale. Elfie si affrettò verso di lei.

“ Ça va, ma cocotte?” (come stai mia cocca) la buona signora la salutò senza accarezzarla, come faceva di solito.

Elfie prese la sua posizione impaziente ma gioiosa, con la coda e le orecchie che sbattevano in attesa del tocco tanto desiderato.

“Cosa stai facendo, non mi stai abbaiando?” continuò la vicina, tutta la sua faccia un sorriso.

La reazione del bichon coton de Tulear, ci ha sorpreso. Invece di esigere il suo tributo nella sua lingua, abbaiando rumorosamente, Elfie emetteva suoni gutturali: ma, io, mi… ed ho sentito Luciano – il “papà” di Kimi – eccitato al massimo:

“Ben fatto Elfie, splendide vocalizzazioni! Mio, mio, mio!”

Come il rumeno nasce poeta, così in ogni italiano si nasconde un Caruso. Luciano ha ripetuto più volte ed Elfie ha continuato il suo “concerto” , per la gioia dei presenti. Kimi, barboncino di Milano, guardava solo Luciano con ammirazione. Ad Elfie, “Magnifica” come la chiama Daniela, non prestava attenzione, non faceva parte della sua sfera di interessi.

Ci siamo abituati alle vocalizzazioni, perché il suo abbaiare ha anche accenti musicali. I vicini lo sentono in tutto il Palais Les Lauries Roses, ma tutti le vogliono bene e non si lamentano. Era un rumore forte però. Le vocalizzazioni, appartengono ad una categoria privilegiata: sono suoni umani. Il linguaggio dei bambini si basa su di loro, con il loro aiuto il cantante lirico riscalda la sua voce. Elfie si è esercitata, si è divertita, ha ripetuto.

Nella lezione di tedesco con Andreea, abbiamo parlato di Dürrenmatt e della responsabilità dello scienziato. Elfie, fedele al suo programma autoimposto, sedeva nella posizione “seduto”, i suoi occhi fissi su di me e concentrati come un gatto che insegue un topo. Sentivo tutti dire “Elfie sta ridendo” e avevano ragione! Non emise alcun suono, invece i suoi occhi e la sua bocca ridevano. Bene, questa volta, non solo non stava ridendo, ma era anche accigliata.

Il cipiglio era dell’umano – arrabbiato o concentrato? – non ha cambiato la sua espressione per l’intera lezione di tedesco. Quando ho chiuso il computer, Elfie ha iniziato a tossire. Una breve crisi, dopo la quale fece alcuni vocalizzi: ta, te, ti, si schiarì la voce e disse chiaramente, senza alcuna esitazione: “TATA” che in rumeno significa PAPA’!!

Mi ha lasciato senza fiato! Ho provato a dirle “ripeti”, per assicurarmi di aver sentito bene, ma la mia voce era sparita. Ero come nel sogno di Adamo. Desiderava moltissimo non essere l’unico uomo al mondo, e quando si svegliò, Eva era al suo fianco. Non le dicevo spesso “parla”, non stavo rispondendo per lei, segno che volevo davvero che lei parlasse? Se era possibile all’inizio del mondo, perché non dovrebbe esserlo adesso? Mi sono sentito dire ad alta voce.

Peccato che la lezione di tedesco sia finita. Avrei avuto un testimone, Andreea.

“Lascia stare la ragazza. Non ti basta averla tormentata con der, die, das?” compresi dallo sguardo di Elfie”

Mi ha lasciato senza parole! Ho guardato la piccola meraviglia bianca come la neve, gli occhi su di me, il muso birichino, la coda una fontana artesiana, tutto così reale, eppure la ragione non si sarebbe rassegnata al fatto che stesse parlando Elfie! Se per me è difficile crederci, così non per gli altri quando glielo dico! Fammi riprovare!

“Vai al tuo posto!” Le ho ordinato.

La mia cucciola, come tutti i bichon, è obbediente. Fece per andarsene, per eseguire l’ordine, ma si fermò e mi guardò.

“Non ho fatto niente di male. Perché mi stai punendo?”

Esatto, non aveva fatto niente di male, anzi! Mi aveva reso l’uomo più felice. Allargai le braccia e mi saltò sul petto. La presi al volo. Appoggiò la testa sulla mia spalla e mi sussurrò all’orecchio: “Ho così tanto da dirti!”

Ringrazio Alexander e la Sua splendida moglie Luiza per la loro preziosa Amicizia e per avermi resa partecipe della vita di Elfie che amo chiamare “Magnifica”.

A voi tutti, un abbraccio,

Daniela Cavallini