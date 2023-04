Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ciao Emanuela, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Come ti vuoi presentare ai nostri lettori che volessero sapere di te quale Autore?

Buongiorno a tutti, lieta di poter raccontare qualcosa di me e dei miei racconti. Ciò che amo è scrivere favole per i bambini, per dare loro l’occasione di vivere avventure sempre nuove e poter imparare anche da queste. La vita ci può mettere di fronte a molte sfide ed i bambini, devono credere sempre in loro stessi per farcela. Questo è il messaggio che voglio trasferire ai miei piccoli lettori.

Chi è invece Emanuela al di là della sua passione per la scrittura, per la letteratura, per la poesia e la lettura? Cosa puoi raccontarci di te e della tua quotidianità?

La mia quotidianità è fatta di tante cose; sono una donna che lavora e che fa la mamma a tempo pieno; cerco di ritagliare sempre qualche momento con le mie figlie per leggere insieme e per inventare le favole della buona notte.

Ginevra ed Angelica, le mie figlie, sono le protagoniste dei miei libri e compagne di mille avventure.

I miei primi libri li abbiamo illustrati insieme ed è stato molto divertente ed emozionante.

Qual è il tuo percorso accademico, formativo, professionale ed esperienziale che hai seguito e che ti ha portato a fare quello che fai oggi nel vestire i panni dello scrittore e del poeta?

Beh, ho sempre amato leggere ed ascoltare le fiabe che mi raccontava mio nonno. Ho frequentato il liceo classico perché amavo la letteratura

Greca e latina, in particolare l’ Iliade, L’ Eneide e L’ Odissea. Mi sono poi laureata in giurisprudenza per diventare un avvocato, ma non ho mai accantonato la passione per la scrittura creativa. Durante il primo lockdown ho iniziato a pubblicare i miei libri.

Ci parli del tuo libro, “GINEVRA E L’ ANATRA SUL TETTO”, pubblicato quest’anno? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale le storie che ci racconti senza ovviamente fare spoiler?

Il libro è uscito a dicembre 2022 per Natale ed è stato un bel regalo per me, perché sono molto orgogliosa del risultato finale; c’è stato dietro un bel lavoro di squadra per l’ editing e anche le illustrazioni non potevano essere più belle.

La vera forza è comunque la storia in se’ che prende spunto da un fatto realmente accaduto alla mia famiglia, per poi portare il lettore a conoscere luoghi lontani ed esotici, a capire che anche ciò che è diverso da noi o che non si conosce, può essere meraviglioso e non deve fare paura.

Il bambino che lo leggerà capirà tante cose sulla natura umana, sugli animali, sull’ amicizia e sul coraggio di fare la cosa giusta.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare le tue opere letterarie? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazio pubblicamente?

Innanzitutto ringrazio la mia famiglia, mio marito e le mie Figlie. Ringrazio anche Eleonora Ippoliti Belletti, il mio editore, che sin da subito ha amato questo racconto e ha creduto in me.

GINEVRA E L’ ANATRA SUL TETTO verrà a breve pubblicato anche in CAA (COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA) e ciò non può che riempirmi di gioia.

Gli autori e i libri che secondo te andrebbero letti assolutamente quali sono? Consiglia ai nostri lettori almeno tre libri da leggere nei prossimi mesi dicendoci il motivo della tua scelta.

Mah, credo che specialmente i bambini più piccoli debbano iniziare a leggere i grandi classici, per poi scoprire il genere che più li affascina. Non mi sento di fare un nome in particolare; credo che Debbano leggere di tutto; andare il libreria e lasciarsi guidare dall’ istinto e non dalle mode del momento, Perché anche libri poco conosciuti o di case editrici più piccole, possono nascondere in sé un grosso potenziale.

Come vuoi concludere questa chiacchierata e cosa vuoi dire a chi leggerà questa breve intervista?

Ringrazio tutti i lettori e soprattutto i genitori, gli insegnanti ed i nonni che leggeranno insieme ai bambini GINEVRA E L’ ANATRA SUL TETTO, perché avranno poi modo di scambiare con loro idee ed opinioni, mantenendo vivo il dibattito generazionale

Il libro:

Emanuela Di Marino, “Ginevra e l’anatra sul tetto”, Argentodorato ed., Ferrara, 2022:

https://amzn.eu/d/3eKQ6ro

Emanuela Di Marino

https://www.facebook.com/emanuela.d.marino