“Non ci sono montagne abbastanza alte”, seconda opera di Fabio Scarselletta, edita da Pav Edizioni, è un libro di buone intenzioni e lodevoli sentimenti. Una scrittura semplice, dal sapore spesso popolare per via dell’utilizzo del romano in molti dialoghi, immerge il lettore nella storia di Emanuele Massimi, giovane promessa del football che, dalla periferia di Roma, si spingerà fino in America per cercare di coronare il suo sogno, ovvero diventare un giocatore professionista. La sua parabola non sarà semplice e priva di ostacoli: problemi sentimentali, infortuni, brutti incontri saranno alcuni degli elementi che tormenteranno il percorso di questo ragazzo, disposto ad attraversare l’oceano e lasciare gli affetti più chiari per confrontarsi nella NFL statunitense, con una breve ma intensa parentesi persino a Ciudad Juarez, una delle città più pericolose del Messico e del mondo. Accanto a lui una serie di personaggi – da Barbara, la fidanzata, a Jim, il suo agente; da Fabrizio, il fratello, a Gianfranco, il padre – contribuiscono a dare sentimento e spessore emotivo all’intera narrazione dove i temi della famiglia, dell’amicizia e del riscatto sociale diventano preponderanti, anche se in alcune circostanze trattati con eccessiva ingenuità. Al di là di ogni giudizio letterario, Scarselletta insegna quanto sia importante credere nei propri sogni e nel loro perseguimento, anche quando tutto sembra difficile e di complessa realizzazione. Ma come cantava Diana Ross nella celebre “Ain’t no mountain high enough”, da cui il libro prende il titolo, nulla è davvero impossibile se ci si impegna con sacrificio. Mettendoci anche tanto, tantissimo cuore.

Alessandro Orofino

Il libro:

Fabio Scarselletta, “Non ci sono montagne abbastanza alte”, Roma, PAV, 2022

https://amzn.eu/d/1FXGgtp

Il gruppo di “Segnalazioni Letterarie”:

Alberto Raffaelli

Ornella Spagnulo

Segnalazioni Letterarie:

